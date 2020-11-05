Etiyopya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Julla'dan "savaş" değerlendirmesi:

İSTANBUL (AA) - Etiyopya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Berhanu Julla, federal hükümetin Tigray bölgesinde "anlamsız" bir savaşa sokulduğunu söyledi.

Julla, yaptığı yazılı açıklamada, operasyon düzenlenen Tigray bölgesindeki halkın, federal ordunun arkasında toplandığını ve her iki tarafın yarasını sarmak için mücadele ettiğini aktardı.

Federal ordunun bölgedeki aşırılık yanlısı Tigray Halk Kurtuluş Cephesini (TPLF) ortadan kaldırmak için operasyonlara devam ettiğini kaydeden Julla, "Etiyopya ordusu, Tigray bölgesinde aşırılık yanlılarına karşı anlamsız bir savaşa girmeye zorlandı." ifadelerini kullandı.

- Üst düzey general göreve çağrıldı

Etiyopya federal hükümeti, Tigray bölgesinde yerel yönetimi devirmek için aldığı askeri operasyon kararı sonrası bir üst düzey emekli generali daha göreve çağırdı.



Etiyopya Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, emekli tümgeneral Alemishet Degife'nin göreve çağrıldığı belirtildi.



- 6 aylık OHAL ilan edildi

Etiyopya federal hükümeti, yerel yönetimi devirmek için askeri operasyon kararı aldığı Tigray'da, 6 aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan ettikten sonra 3 emekli generali göreve çağırmıştı.

Başbakan Abiy Ahmed, ulusal ordu birliklerine "saldıran ve savaş açan" TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.



Kararın, uzun yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da büyük ve uzun süreli çatışmalara yol açmasından korkuluyor.



Son dönemde, ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan 2019'da ayrılmıştı.



TPLF, hükümetin seçimleri erteleme kararına uymayarak eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.



Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

