0553 313 94 23

Etiyopya Başbakanı tankerle ağaçları suladı

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, şoför koltuğuna oturduğu ağaç sulama tankeriyle sokakları dolaştı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 10:45
Etiyopya Başbakanı tankerle ağaçları suladı

Etiyopya’nın Nobel ödüllü Başbakanı Abiy Ahmed, kendisinin sürdüğü ağaç sulama tankeriyle başkent sokaklarında dolaşarak dikilen fidanlara can verdi.

Yaklaşık 3 ay önce bir günde 350 milyon fidanı toprakla buluşturarak dünya rekoruna imza atan Etiyopya’da, BaşbakanAbiyAhmed, dikilen fidanlara sahip çıkılması için yeni bir kampanyaya öncülük etti.

Şoför koltuğuna geçtiği ağaç sulamatankeriyle başkent Addis Ababa sokaklarında dolaşan Ahmed fidanları suladı.

Etiyopya Başbakanlık Ofisinin Twitter hesabından paylaşılan resimlerde, yağmur sezonunun sona ermesiyle fidanların bakıma ihtiyaç duyduğu dönemin de başladığı belirtildi.

"Bir günde 200 milyon ağaç dikilmesi"

Başbakanlık, herkesi dikilen fidanları korumaya ve bakmaya davet etti.

Etiyopya'da temmuz ayında ulusal çapta başlatılan "bir günde 200 milyon ağaç kampanyası" kapsamında hedeflenen rakamın da üstüne çıkılarak 353milyon fidan dikilmişti.

Hükümetin mayıs ayında başlattığı "Yeşil Miras" projesi kapsamında ülkede bu yıl sonuna kadar 4 milyar ağaç dikilmesi planlanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 10:45
  1. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed
  2. Etiyopya Başbakanlık Ofisi
  3. Tanker
  4. ağaç sulama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika’nın bölgede kurduğu tuzaklara dikkat!
    1. Amerika’nın bölgede kurduğu tuzaklara..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a..
    3. Kıymalı lazanya nasıl yapılır? Lazanya..
    4. Burdur'da korkutan deprem
    5. ‘Harekata destek veriyorsunuz’ deyip..
    6. Ambargo yeni Türkiye’yi bağlamaz
    7. Quaresma'dan asker selamı açıklaması!
    8. Lazanya nedir? Lazanya nasıl yapılır?
    9. Asker selamının sırrı ortaya çıktı:..
    10. Dünya gündemine bomba gibi düşmüştü!..
    11. Bahçeli'den sakal yorumlarına esprili..
    12. Başkentte pos cihazı tefeciliği yapan..
    13. CHP’li yönetime kayyım atandı!
    14. İsteğe bağlı sigorta nasıl yapılır?..
    15. Ekrem İmamoğlu'ndan mangalcılara kötü..
    16. Sorun “politik işaret” ise, “haç..
    17. Malatya merkezli "torbacı" operasyonu:..
    18. İbrahim Kalın’dan DEAŞ açıklaması:..
    19. Kamuda personel alımı sürüyor
    20. Uğur soğutucuda kayyım kalktı
    21. NASA yeni uzay giysilerini tanıttı
    22. Münbiç'te devriye atan Rusya'dan..
    23. Perakende satış hacmi yüzde 0.3 arttı
    24. Ciro endeksi yüzde 2.8 arttı
    25. Bütçe gelirleri 9 ayda yüzde 19.6 arttı
    26. Yeni sanayi sitesi için 21 Ekim’de..
    27. Kenan İmirzalıoğlu'ndan Barış Pınarı..
    28. Hizmet ihracatçılarının hedefi 150..
    29. Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete..
    30. 1 kişinin öldüğü Afgan kavgasında 8..
    Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
    Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
    Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
    İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
    Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
    Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
    Rus basınından dikkat çeken harekat yorumu! "Görünen o ki Ankara..."
    Rus basınından dikkat çeken harekat yorumu! "Görünen o ki Ankara..."

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2019
    Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
    Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
    Adana'daki Patriotlara ilişkin İspanya'dan yeni açıklama
    Adana'daki Patriotlara ilişkin İspanya'dan yeni açıklama