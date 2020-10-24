Etiyopya, ABD'nin Addis Ababa Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

ABUJA (AA) - Etiyopya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hedasi Barajı'na ilişkin sözleri nedeniyle ABD'nin Addis Ababa Büyükelçisi Mike Raynor'ı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.



Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew'in, Trump'ın sözlerine açıklık getirmesi için Raynor'ı bakanlığa çağırdığı belirtildi.



Açıklamada, Trump'ın Hedasi Barajı'nın Nil Nehri sularının akışını durduracağı gibi "yanıltıcı ve yanlış" ifadeler kullandığının altı çizildi.



ABD Başkanı'nın Etiyopya ve Mısır arasında savaşı kışkırtmasının ne Etiyopya ile ABD arasındaki ortaklık ve stratejik ittifaka yakıştığını ne de devletlerarası ilişkileri yöneten uluslararası hukukta kabul edilebilir olduğunu kaydeden Andargachew, şu ifadelere yer verdi:



"Etiyopya, hiçbir zaman egemenliğine yönelik bir tehdide boyun eğmedi ve gelecekte de eğmeyecek. Afrika Birliği ile çerçeve çalışması kapsamında üçlü müzakereleri sürdürmeye de kararlı olacak."



Trump, dün, Sudan ve İsrailli liderle yaptığı telefon görüşmesinde, Etiyopya'nın baraja ilişkin anlaşmaya yanaşmadığını, Mısır'ın Etiyopya'daki Hedasi Barajı'nı patlatabileceğini söylemişti.