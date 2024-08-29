Etimesgut bu afişlerle donatıldı! Erdal Beşikçioğlu hakikaten büyük ‘oyuncuymuş’

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki çeşitli yerlere yapıştırılan afişler vatandaşların dikkatini çekiyor.

Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun, "Hiçbir belediye personeli işinden olmayacak" sözüne yönelik yapıştırılan afişlerde, “Sayın başkan hani kimse ekmeğinden olmayacaktı?”, “Hani ekmekle oynamayacaktın” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, bazı vatandaşlar yapıştırılan afişlere ilişkin, “Arkadaşlar bu çok skandal bir olay, bunun araştırılması gerekiyor. Eğer işçilerin yanında olan bir parti olarak işçileri işinden ettiysek yazık bize. Araştırılmasını ve açıklanmasını istiyorum” dedi.

Beşikçioğlu birçok belediye çalışanını işten çıkarması ve amca oğlun Gökhan Beşikçioğlu'nu Tesisler Koordinatörü olarak atamıştı.