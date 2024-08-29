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Gündem Etimesgut bu afişlerle donatıldı! Erdal Beşikçioğlu hakikaten büyük ‘oyuncuymuş’
Gündem

Etimesgut bu afişlerle donatıldı! Erdal Beşikçioğlu hakikaten büyük ‘oyuncuymuş’

Yeniakit Publisher
2024-08-29 14:38:00 -

Seçim sürecinde, “Hiçbir projem yok” dediği halde Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, belediyede kimseyi işten çıkarmayacağını söylediği halde birçok çalışanın gözünün yaşına bakmadan kovdu. İlçe geneline asılan pankartlarla halk, tiyatrocu belediye başkanına isyan etti.

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki çeşitli yerlere yapıştırılan afişler vatandaşların dikkatini çekiyor.

Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun, "Hiçbir belediye personeli işinden olmayacak" sözüne yönelik yapıştırılan afişlerde, “Sayın başkan hani kimse ekmeğinden olmayacaktı?”, “Hani ekmekle oynamayacaktın” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, bazı vatandaşlar yapıştırılan afişlere ilişkin, “Arkadaşlar bu çok skandal bir olay, bunun araştırılması gerekiyor. Eğer işçilerin yanında olan bir parti olarak işçileri işinden ettiysek yazık bize. Araştırılmasını ve açıklanmasını istiyorum” dedi.

Beşikçioğlu birçok belediye çalışanını işten çıkarması ve amca oğlun Gökhan Beşikçioğlu'nu Tesisler Koordinatörü olarak atamıştı.

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