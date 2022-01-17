Etiket lekesi nasıl çıkar? Kalan lekeleri yok etme yöntemleri

Etiketlerden kalan yapışkanları çıkarmak bazen gerçekten bir sorun haline gelebilir. Aldığımız her yeni ürünün hemen hemen hepsinde olan yapışkan etiketler kolay kolay çıkmazlar. Alınan ürünün kötü görünmesine neden olan yapışkan etiketleri çıkarmanın yollarını sizler için araştırdık. Etiketlerden kalan yapışkanları çıkarmak için en kolay ve en etkili çözümler.

Etiket lekesi yüzeylerden ve kıyafetlerden nasıl çıkar?

Etiket - yapışkan izi nasıl çıkar? Nasıl temizlenir?

Kıyafetlerden Temizleme

Ütü Kullanımı

Bant ve etiket lekesi nasıl çıkar kapsamında ütünün sıcaklığından yararlanarak yapışkan maddeden kurtulmak mümkündür. Etiket lekesi olan bölgenin üzerine bir kumaş parçası koyulur. Isınan ütü bu bölgeye uygulanır ve yapışkanlık bu kumaşın üzerine geçerek çıkar. İşlemin birkaç tekrarlanması gerekmektedir.

Sıcak Su Kullanımı

Kıyafet üzerinde bulunan etiket ve bant lekesi çıkartmak için sıcak suyun içinde bekletilir. Bu sayede yapışkan madde erir. Ardından mutlaka el yardımı ile sorun olan alan çitilenir. Kalan kalıntılardan kurtulmak için doğal sabun ile bu bölge ovalanmalıdır.

Kimyasal Kullanımı

Kıyafete uygun olan kimyasal ürün kullanımı sayesinde de etiket ve bant lekesi çıkar. Kullanılacak olan ürün kullanım talimatlarına uygun şekilde kıyafetin üzerinde bekletilir. Ardından su ile durulanır ve uygun olan programda çamaşır makinesinde yıkanır.

Cam ve Mutfak Eşyalarından Temizleme

Yağ Kullanımı

Camdaki ya da yeni alınan bir mutfak eşyasındaki etiket ve bat lekesi için zeytinyağı ya da sıvı yağ kullanımı yapılmalıdır. Yağ sorun olan bölgeye sürülür ve yumuşaması için bekletilir. Yumuşattıktan sonra sorun olduğu yerden çıkartılır.

Kolonya Kullanımı

Camdaki ve diğer eşyalardaki etiket ve bat lekesi konusunda kolonyalı pamuktan yardım alabilirsiniz. Bu uygulamanın renkli camdaki lekelerde kullanılmaması gerekir. Pamuk üzerinde dökülen kolonya sayesinde bant ve etiketlerin yarattığı sorunlar çıkar.

Mobilyalardan Temizleme

Saç Kurutma Makinesi Kullanımı

Mobilyalardaki bant lekeleri için saç kurutma makinesi sorun olan bölgeye tutulur. Bu şekilde lekenin ısıtılması yumuşamasını sağlar. Yumuşayan leke spatula ya da tırnak yardımı ile olduğu bölgeden sıyrılmalıdır. Sıcak suya batırılmış bir bez ile sıyırma ardından silindiğinde kalan kalıntılarda çıkar.

Beyaz Eşyadan Temizleme

Beyaz eşyadaki lekelerin çıkarılması için etiketlerin ve bantların üzerini ıslak bir bez yardımı ile iyice ıslatın. Ardından saç kurutma makinesini bu alana tutarak lekelerin yumuşaması için saç kurutma makinesini tutun. Saç kurutma makinesi kapatılmadan lekelere tutulmalıdır. Yumuşayan lekeleri beyaz eşyanın boyasına zarar vermeyecek şekilde sptula ya da tırnaklarınızın yardımı ile kazıyın. Sorun olan alanlar büyükse saç kurutma makinesi ile ısıtma işlemlerini sorun tamamen yok oluncaya kadar tekrarlayın.