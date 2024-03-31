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Sağlık Eti sakın köpük tabaklarda dondurmayın!
Sağlık

Eti sakın köpük tabaklarda dondurmayın!

Yeniakit Publisher
2024-03-31 12:33:00 -
Eti sakın köpük tabaklarda dondurmayın!

Kasapta veya markette satılan etler, köpük tabaklarda satılıyor. Biz de bu et tabağını aynı şekilde dondurucuya atıyoruz. Ancak eti bu şekilde dondurmak, bir yığın sağlık zararını beraberinde getiriyor. Bundan sonra sakın böyle yapmayın...

Kasapta veya markette satılan etler, köpük tabaklarda satılıyor. Biz de bu et tabağını aynı şekilde dondurucuya atıyoruz. Ancak eti bu şekilde dondurmak, bir yığın sağlık zararını beraberinde getiriyor. Bundan sonra sakın böyle yapmayın...

Kasaptan veya marketten satın aldığımız etler, strafor köpük tabaklarda oluyor. Biz de eti bu şekilde satın alıyoruz. Eti sonrasında kullanmak veya kullanacağımız kadarını alıp kalanını muhafaza ederken bu köpük tabaklarda dondurucuya atıyoruz.

Ancak eti bu şekilde dondurmak, sağlığımız için bir dizi zararı da beraberinde getiriyor. Köpük tabakta dondurulan etin bu zararını öğrendikten sonra eti bir daha asla köpük tabaklarda dondurmayacaksınız.

İşte köpük tabakta dondurulan etin zararları...

Eti köpük tabaklarda dondurmayın!

Satın aldığımız etler, köpük tabaklarda satışa sunuluyor. Biz de bu eti köpük tabaklarda donduruyoruz. Ancak eti köpük tabaklarda dondurmak sağlık açısından zararsız gibi görünse de aslında bu, eti dondururken yapılan en büyük hatalardan biri oluyor.
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Strafor köpük tabaklar, plastik türevli bir üründür. Bu tabaklar petrol türevli kanserojen bir maddedir. Kasaptan bu tabakta satın aldığınız eti dondurduktan sonra eti tabaktan ayırırken, etin yüzeyine polistren adı verilen yani strafor köpükteki plastikler yapışır.

Bunlar ete yapıştığı zaman ise görmeden tavaya atıp eti pişirebilirsiniz. Pişirme sonucu, bu plastiği vücudunuza almış olursunuz. Mikroplastiğin çok fazla olduğu bu dünyada, kasaptan strafor köpükle aldığınız eti böyle dondurmak yerine, ayrı malzeme üzerinde dondurmalısınız.

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