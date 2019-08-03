Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü alımları ne zaman? Eti Maden başvuru şartları
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü son dakika alım haberi. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde toplamda 3 personel alımının yapılacağı açıklanmasından sonra Devlet Personel Başkanlığı (DPB) Eti Maden İşletmelerialımları ne zaman? Eti Maden İşletmeleri alımları başladı mı? sorusu sorulmaya başlandı. Eti Maden İşletmeleri başvuru şartları neler?03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:27
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü son dakika alım haberi. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde toplamda 3 personel alımının yapılacağı açıklanmasından sonra Devlet Personel Başkanlığı (DPB) Eti Maden İşletmeleri alımları ne zaman? Eti Maden İşletmeleri alımları başladı mı? sorusu sorulmaya başlandı. Eti Maden İşletmeleri başvuru şartları neler?
Devlet Personel Başkanlığı (DPB) resmi internet sitesi üzerinden iş ilanı yayımlayan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü daimi işçi alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan iş ilanının İŞKUR üzerinden 7 Ağustos 2019 tarihinde yayımlanarak başvuruların alınmaya başlayacağı açıklandı.Devlet Personel Başkanlığı (DPB) resmi web adresi "http://kamuilan.dpb.gov.tr" üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarına ait ilanlar yayımlanmaktadır ve farklı kadrolarda istihdam sağlanmaktadır.
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