Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü alımları ne zaman? Eti Maden başvuru şartları Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü son dakika alım haberi. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde toplamda 3 personel alımının yapılacağı açıklanmasından sonra Devlet Personel Başkanlığı (DPB) Eti Maden İşletmelerialımları ne zaman? Eti Maden İşletmeleri alımları başladı mı? sorusu sorulmaya başlandı. Eti Maden İşletmeleri başvuru şartları neler?

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü son dakika alım haberi. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde toplamda 3 personel alımının yapılacağı açıklanmasından sonra Devlet Personel Başkanlığı (DPB) Eti Maden İşletmeleri alımları ne zaman? Eti Maden İşletmeleri alımları başladı mı? sorusu sorulmaya başlandı. Eti Maden İşletmeleri başvuru şartları neler? Devlet Personel Başkanlığı (DPB) resmi internet sitesi üzerinden iş ilanı yayımlayan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü daimi işçi alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan iş ilanının İŞKUR üzerinden 7 Ağustos 2019 tarihinde yayımlanarak başvuruların alınmaya başlayacağı açıklandı.Devlet Personel Başkanlığı (DPB) resmi web adresi "http://kamuilan.dpb.gov.tr" üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarına ait ilanlar yayımlanmaktadır ve farklı kadrolarda istihdam sağlanmaktadır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.