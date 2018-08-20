THY - Konya
0553 313 94 23

Eti Bakır’dan 3,1 milyar TL’lik yatırım

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Türkiye’ye karşı başlatılan ve kendi ülkesinin bile karşı çıktığı ekonomik savaşa özel sektörden en güzel cevap 3 milyar 100 milyon liralık yatırım kararıyla geldi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 10:57
Eti Bakır’dan 3,1 milyar TL’lik yatırım

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Türkiye’ye karşı başlatılan ve kendi ülkesinin bile karşı çıktığı ekonomik savaşa özel sektörden en güzel cevap 3 milyar 100 milyon liralık yatırım kararıyla geldi. 2004 yılında özelleştirilen ve Cengiz Holding bünyesine geçen Eti Bakır’ın Genel Müdürü Yılmaz Şara, 2022 yılına kadar 3 milyar 100 milyon lira yatırım yapacaklarını belirterek, “Ülkemizin geleceğine güveniyoruz. Türkiye’ye her zamankinden daha büyük bir inançla yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 10:57
  1. Cengiz Holding
  2. Eti Bakır AŞ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Köylüleri korkutan hayvan ölüsünün türü belli oldu!
    1. Köylüleri korkutan hayvan ölüsünün..
    2. Alman kadının evinden çıkanlar şoke..
    3. Bayram Namazı saat kaçta kılınacak?..
    4. Orgeneral Güler'in Kurban Bayramı..
    5. İslam insanlığa hayat kazandırmak için..
    6. Ülkü Ocaklarından Kurban bayramı mesajı
    7. Beşiktaş'tan Ozan Tufan bombası!..
    8. Yerli tüketime destek olmak için ne..
    9. Eve götürdüğü erkekleri elektro şokla..
    10. Doğalgaz ithalatı yüzde 19 azaldı!
    11. Beş yıllık kin cinayetle bitti! Kız..
    12. Komşuda bir dönem sona erdi
    13. PKK'dan kaçan 15 yaşındaki çocuk her..
    14. İran'dan Türkiye açıklaması:..
    15. Binali Yıldırım: Ülkemize dönük her..
    16. Tatile gidecekler dikkat! Hırsızlardan..
    17. Onları ölüme göndermeyin
    18. AK Parti'den ABD Büyükelçiliği..
    19. Bayramda nasıl beslenmeli... İşte..
    20. Taksim Camii'nde sona gelindi! İşte..
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
    TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sapkınlık hastalık!
    Sapkınlık hastalık!
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda