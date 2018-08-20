Eti Bakır’dan 3,1 milyar TL’lik yatırım

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Türkiye’ye karşı başlatılan ve kendi ülkesinin bile karşı çıktığı ekonomik savaşa özel sektörden en güzel cevap 3 milyar 100 milyon liralık yatırım kararıyla geldi. 2004 yılında özelleştirilen ve Cengiz Holding bünyesine geçen Eti Bakır’ın Genel Müdürü Yılmaz Şara, 2022 yılına kadar 3 milyar 100 milyon lira yatırım yapacaklarını belirterek, “Ülkemizin geleceğine güveniyoruz. Türkiye’ye her zamankinden daha büyük bir inançla yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.