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Gündem Ethem Sancak'tan Beşiktaş'ı ayağa kaldıran sözler! Eğer bu olursa...
Gündem

Ethem Sancak'tan Beşiktaş'ı ayağa kaldıran sözler! Eğer bu olursa...

İş adamı Ethem Sancak, Candaş Tolga Işık'ın programında medya, iş ve spor dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. "Beşiktaş'a başkan olmak en büyük hayalim" diyen Sancak'ın, "Beşiktaş TMSF'nin eline geçerse satın alacağım" sözleri olay oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 14:06:00 -
Ethem Sancak'tan Beşiktaş'ı ayağa kaldıran sözler! Eğer bu olursa...

İş adamı Ethem Sancak, Candaş Tolga Işık'ın programında medya, iş ve spor dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Tv 100'de Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum’a konuk olan Sancak'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. "Savunma Sanayi ve medyada görevlerimi bitirdim şimdi ilaç sanayiine dönüyorum" diyen Sancak, "Bir daha medyaya girmem. Gerek yok, Türkiye’nin ihtiyacı yok" ifadelerini kullandı.

En büyük hayalim Beşiktaş'a başkan olmaktı

"En büyük hayalim Beşiktaş’a bir gün başkan olmaktı ama galiba ömrüm yetmeyecek ona. Çok iyi bir Başkanımız var, iyi götürüyor, çok fedakar, çok temiz bir başkanımız var. İyi bir takım inşa ediyoruz" diyen Ethem Sancak'ın "Ancak Beşiktaş TMSF'nin eline geçerse satın alacağım" sözleri dikkat çekti. Bu sözlere Beşiktaş taraftarı büyük tepki gösterdi.

"Erdoğan'a aşığım" sözleri hatırlatılıp, "Bir siyasiye beslenen böyle bir sevgi fazla değil mi?" sorusuna Sancak, "Bu Türk halkı onlarca yıldır Mustafa Kemal’e aşık, vazgeçiyor mu? İkisi de bu toplumun tarihe geçecek büyük liderleri" ifadelerini kullandı. 

 

 

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