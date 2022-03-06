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Gündem 'Etekli' Ali Sunal'ın ekibinden kadınlara hakaret ve taciz skandalı! Feministlerin 'üç maymun'u oynaması bekleniyor
Gündem

'Etekli' Ali Sunal'ın ekibinden kadınlara hakaret ve taciz skandalı! Feministlerin 'üç maymun'u oynaması bekleniyor

'Etekli' Ali Sunal'ın ekibi Güldür Güldür'de yeni bir skandala imza atıldı. "Güzellik vergisi" adı verilen bir skeçte, kadınlara hakaret edilirken, taciz ise meşrulaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 23:54:00 - 2022-03-07 00:15:52

 yeniakit.com.tr 

Geçtiğimiz aylarda etek giyerek "cinsiyetsizlik" propagandası yapan Ali Sunal'ın yönettiği Güldür Güldür Show'da yeni bir skandala imza atıldı.

"Gideri var bunun" ifadesiyle kadına hakaret

"Güzellik vergisi" adı verilen skeçte, kadınlara sözlü tacizde bulunuldu. Kadınlara yönelik istismarda bulunulan sahnede, bir vergi müdürünün sözde 'güzellik vergisi' tahsil ederken sahnedeki bir kadına "Gideri var bunun" denilerek cinsel tacizin meşrulaştırıldığı görüldü. 

Feminist derneklerin 'üç maymun'u oynaması bekleniyor

Ahlaksız hakarete feminist kadın derneklerinin tepki gösterilmesi gerekse de Ali Sunal ve ekibiyle aynı ideolojide saf tutması nedeniyle üç maymunu oynaması bekleniyor.

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