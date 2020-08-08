Ete kemiğe bürünüyor! Türkiye anında cevap verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldi. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile görüşen Oktay'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti.

Lübnan'a yapılan destek ziyaretinin ardından Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirmede bulundu.

"Askerlerimizin kıtalarda ettiği yemin ete kemiğe bürünüyor"

Başbuğ, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Macron'un Lübnan’a yapmış olduğu ziyaretin cevabı anında verildi. Türk heyetinin ziyareti bu açıdan inanılmaz önemli ve sahadaki Türkiye'nin izdüşümü olarak görülmeli... Askerlerimizin kıtalarda ettiği yemin ete kemiğe bürünüyor. 'Karada havada ve denizde, her zaman ve her yerde."

İşte Başbuğ'un paylaşımı: