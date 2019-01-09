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ETCEP! (Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi)

Gazetemiz okurlarından Mustafa Akkuş, "ETCEP! (Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi)" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 14:30
ETCEP! (Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi)

Mustafa Akkuş

Ebced falan değil ha! Yanlış yazmış sanmayın. Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği yani ETCEP!

İstanbul sözleşmesinden, 6284’ten, feminizmden kadın derneklerinden sonra bu da kırkıncı kırılan yumurta…

Nasıl yani! Toplumsal cinsiyet eşitliği de ne demek! Kadın erkek eşitliği gibi desek, öyle bile değil! Yani kızların erkeklere, erkeklerin kızlara benzemesi, unisex, ortak cinsiyet, cinsiyet karışması, kız mı erkek mi belli olmayan çift cinsiyetli gibi bi şey olsa gerek ve bu okullarda uygulanmaya başlanıyor, başlanacak başlandı…

Ha bir de öğretim demek bi şeyi teorik olarak öğretmek demek. Biyolojideki gibi. Yani onun teorik olarak öğretilmesine öğretim diyoruz. Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (ETCEP) zırvasındaki eğitim ise daha çok davranışa, yönelik uygulamaya yönelik, bizzat hayata dair olan bir kelime. Yani eğitim kişide istendik davranış değişikliği oluşturma çabası olarak tarif ediliyor! Yani toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kişilerde davranış değişikliğine yönelik bir eğitim gibi bir şey…

Bilmiyorum neye çalışılıyor, ne yapılmak isteniyor! Yıllardır kadınını ve erkeğin eşit olmadığını her yarışmada, her rekorda, her alanda görüyor ve duyuyoruz. Kadınla erkeğin, öğrenme yöntemleri, kıyafeti, yürüyüşü, sesi bedeni, saçı kaşı gözü her şeyi farklı, bu bilinen görülen bir gerçeklik… O halde ne yapılmak isteniyor! Hollanda erkek başbakanının eşcinsel erkek eşinin! Bayan first ladyler fotoğraf çektirirken aynı karede yer alması ve demek ki böyle de olabilir anlayışının yaygınlaştırılması göz aşinalığı olması gibi bir durum mu isteniyor. Ya da hemen her diziye konulan unisex kadınsı erkek tiplemeleri gibi normal hale mi getirilmek isteniyor?

Kadına benzemek isteyen erkeğe ve erkeğe benzemeye çalışan kadına lanet olsun diyen Nebi amma ileri görüşlüymüş demekten kendimi alamıyorum. Bundan birkaç yıl önce pantolon giyen açık kadınlara bile bir garip bakardık! Şimdi kapalılar bile giyiyor! Artık alıştık mı ne! Yırtık modası ilk çıktığında çok garibimize giderdi. Hatta komşum kızına bir kot almıştı da kız kapının önünde kotu taşların üzerinde diğer bir taşla delik deşik edip öyle giymiş, bunu gören babası kızı falakaya yatırmıştı! Şimdi yırtık kotu erkekler de giyiyor kızlar da, ve alışıldı pek garip karşılanmaz oldu nedense… Erkekler küpe takıyor, kadınlar jiletle başını kazıtıyor, her yerine dövme yaptıranların, pirsing taktıranların haddi hesabı yok! Zaten şeklinden şemalinden birisinin kız mı erkek mi olduğu konuşunca bile zor anlaşılıyor!

O cinsiyeti Allah seçmişse onun tercihine saygı duymak gerekmez mi? Yoksa kendi bedeninin cinsiyetinin yaratılmasında seçilmesinde hiçbir katkısı olmayan mı kendi cinsiyetini seçme, değiştirme hakkına sahip?

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 14:30
  1. Mustafa Akkuş
  2. Ebced
  3. Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (ETCEP)
  4. İstanbul sözleşmesi
  5. feminizm
  6. 6284
  7. Toplumsal cinsiyet eşitliği
  8. Kadın erkek eşitliği
  9. unisex
  10. ortak cinsiyet
  11. eşcinsel

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