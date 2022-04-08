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Gündem Et ve Süt Kurumu’ndan açıklama! Kemal Kılıçdaroğlu'nun foyası ortaya çıktı
Gündem

Et ve Süt Kurumu’ndan açıklama! Kemal Kılıçdaroğlu'nun foyası ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Et ve Süt Kurumu'nun önüne gelip içeri alınmadığını ifade edip basın açıklaması yapmasının arkasından yine algı operasyonu çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 15:40:00 -
Et ve Süt Kurumu’ndan açıklama! Kemal Kılıçdaroğlu'nun foyası ortaya çıktı

Et ve Süt Kurumu'nun Twitter'daki hesabından yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çarşamba günü Et ve Süt Kurumu'nu arayarak randevu talep ettiği belirtildi.

Randevu talebine dün geri dönüş sağlandığı belirtilerek, "'Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci ile görüşmeniz daha uygun olur, zira sizlerin muhatabı kendisidir. Sayın Bakanımız gerekli görürlerse o görüşmeye bizleri de davet eder' cevabı verilmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun verilen bu cevaba rağmen Et ve Süt Kurumu'nun önüne gelerek basın açıklaması yapmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" denildi.

Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne gitmiş, randevusu bulunmadığı gerekçesiyle içeri alınmamıştı. Kılıçdaroğlu, Kurum önünde basın açıklaması yapmıştı.

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Yorumlar

Bay kemal

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