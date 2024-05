Et ve Süt Kurumu tonlarca eti imha etti! Haber geldi: Okuyan gözlerine inanamadı, nedeni şaşırttı! Gerçek bu

Et ve Süt Kurumu (ESK), yaptığı son analizler neticesinde salmonella bakterisi tespit edilen etler için imha kararını duyurdu. Kurum, bu ürünlerin ne üretimde kullanılacağını ne de satışa sunulacağını kesin bir dille ifade etti.

ESK tarafından yapılan açıklamada, kurumun piyasa düzenleyici bir rol üstlendiği ve bu kapsamda yurt dışından canlı hayvan ve karkas et alımı yapıldığı hatırlatıldı. İthal edilen etler, Türkiye'ye giriş yapmadan önce Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından detaylı bir kontrol ve muayene sürecinden geçiriliyor. Bu süreçte, akredite laboratuvarlarda çeşitli testler ve analizler gerçekleştiriliyor.

Bu kontrollerden birinde, 9 Mayıs'ta gerçekleştirilen mikrobiyolojik analizler sırasında, bir et partisinde hijyen standartlarına uygun olmayan sonuçlar elde edildiği belirtildi. Bu bulgular üzerine, söz konusu et partisinin tamamının güvenli bir şekilde imha edileceği açıklandı.

Salmonella bulaşmış etlerle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Et ve Süt Kurumu, konuya ilişkin yapılan incelemeler sonucunda alınan önlemleri ve son durumu açıkladı.

Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan denetimler sonucunda salmonella bakterisi tespit edilen et partileri, derhal karantinaya alındı. Kurum, söz konusu etlerin reddedildiğini ve ilgili kesimhane firmasına resmi bir uyarı gönderildiğini bildirdi. Firma, yapılan itiraz üzerine etleri dondurarak, yediemin depolarında güvenli bir şekilde saklamaya başladı.

Kesimhane firmasının itirazları değerlendirildi ve yapılan incelemeler sonucunda, etlerin güvenli olmadığına ve imha edilmesine karar verildi. İmha işlemi için gerekli hazırlıklar yapılmakta olup, yüklenici firma temsilcisinin sürece dahil olması bekleniyor.

Et ve Süt Kurumu, tespit edilen ürünlerin hiçbir şekilde üretim veya satış süreçlerinde kullanılmadığını vurguladı. Kurum, kamu sağlığı ve güvenliğini korumak amacıyla et ve canlı hayvan ithalatında uygulanan yüksek hijyen standartlarının altını çizdi.

Kurum, piyasa düzenini bozmak ve yanıltıcı bilgi yaymak amacıyla yapılan haberlere itibar edilmemesi konusunda kamuoyunu uyardı. Et ve Süt Kurumu, tüm süreçlerde şeffaflık ilkesini benimseyerek, halk sağlığını koruma noktasında azami dikkat göstermekte olduğunu belirtti.