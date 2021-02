Et ve Süt Kurumu personel alımı başladı! Et ve Süt Kurumu personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Et ve Süt Kurumu, et ve süt piyasalarında kalite, güven ve istikrar sağlamak, amacıyla kurulan Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı resmi bir kurumdur. Et ve Süt Kurumu bünyesinde çalışmak isteyenlere müjdeli haber İŞKUR üzerinden geldi. Et ve Süt Kurumunun, yaptığı açıklamaya göre KPSS şartı olmadan lise mezunu personel alımı yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Et ve Süt Kurumu personel alımı ne zaman?

Et ve Süt Kurumunun, İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanına göre bünyesinde daimi olarak çalışmak üzere lise mezunu personel alımı olacak. Başvuruların 24 Şubat tarihinden itibaren başladığını belirten Et ve Süt Kurumu, personel alımlarının 1 Mart’a kadar devam edeceğini açıkladı. Ayrıca Et ve Süt Kurumu, KPSS şartsız soğutma sistemleri teknisyeni kategorisinde personel alım duyurdu.

Et ve Süt Kurumu personel alım başvuru şartları nelerdir?

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

Et ve Süt Kurumu personel alımı için başvuru yapacakların dikkatine…

Bulaşıcı hastalığı olmadığını ve sağlık durumunu tam teşekküllü sağlık kurulu raporu ile belgelemek (İşe alınacaklardan daha sonra istenecek)

Tehlikeli sınıfa tabi işlerde ve vardiyalı işlerde çalışabilir olduğunu sağlık raporu ile belgelemek.

Vardiyalı işlerde çalışabilmek.

En az lise (ortaöğretim) mezunu olmak. (Lise mezunları için Soğutma ve İklimlendirme/Tesisat Teknolojisi bölümü mezunu olmak, Ön lisan mezunları için İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü mezunu olmak)

Kura sonucu, mülakat tarihi, ve mülakatın yapılacağı yer Kurum web sitesinden bildirilecek olup, başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Et ve Süt Kurumu personel alımına https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005898644&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005898644&isyeriTuru=Kamu sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz.