Et sevenlere bayram uyarısı

Sevdiklerimizle buluştuğumuz bayram sofralarında lezzet dolu yemekler, tatlılar, ikramlıklar, salatalar varken hiçbirimiz diyet yapmak istemiyoruz. Ancak bayramda sağlıklı ve dengeli beslenmediğimizde sadece kilomuz değil sağlığımız da etkileniyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Bengi Bayer, Kurban Bayramı’nda sofralarda et yemeklerine ağırlık verildiğine dikkat çekerek, “Her öğünde kırmızı et yemek yerine tercih edeceğiniz bir öğünde tüketerek eti sınırlandırmalıyız. Bu sayede fazla yağ tüketiminden, kolesterol alımından ve kaloriden kaçınmış oluruz” tavsiyesinde bulundu.

Kavurmaya kuyruk yağı katmayın

Tükettiğimiz et miktarı kadar eti nasıl pişirdiğimizde önem taşıyor. Etlerin görünür yağlarını temizlesek de görünmeyen yağları ayırmamızın mümkün olmadığını söyleyen Dyt. Bengi Bayer, bu nedenle etin yağını temizledikten sonra ızgara veya fırında pişirmeyi öneriyor. Kavurma yöntemiyle pişirilecek etlerde kuyruk yağı veya tereyağı kullanımından kaçınılması gerektiğinin altını çizen Dyt. Bengi Bayer, şöyle devam ediyor: “Pişirme işlemini az yağda yapışmaz tavada yapmalısınız. Ayrıca kesim yapıldıktan sonra eti en azından 1 gün dinlendirmelisiniz. Dinlendirilen et daha hızlı pişeceği için besin öğelerinden kayıp yaşanmaz, daha lezzetli olur. Ayrıca sindirim sorunlarına da neden olmaz. Bayramda öncelik et ve tatlılara verildiği için lif alımı geri planda kalmaktadır. Etin yanına renk renk salatalar ekleyerek hem lif alabilir hem de etin içeriğindeki demirin emilimini artırabiliriz.”

Kurban eti nasıl saklanır?

Kurban etlerinin kullanım miktarlarına göre ambalajlanarak kıymalık, kızartmalık ve haşlamalık olarak sınıflandırılarak saklanmasını öneren Bayer, şöyle devam ediyor: “Hemen tüketilmeyecek etler buzdolabı koşullarında bekletilmeli, derin dondurucuya alınmalı veya kavurma yapılarak, muhafaza edilmelidir. Kurban etinin dayanma süresi, kesim kalitesi ve et parçasının büyüklüğüne göre değişmekle beraber normal buzdolabı koşullarında 5-6 gündür. Eğer daha uzun süreli muhafaza düşünülüyorsa etler derin dondurucuda -18C ısıda muhafaza edilmelidir. Etin derin dondurucuda saklama süresi 6-9 aydan fazla olmamalıdır.”

Yeterli su tüketirseniz tatlı isteğinizi kontrol edebilirsiniz.

Havanın sıcaklığı soğuk içecek ihtiyacını da artırıyor. Bu ihtiyacı gazlı ve şekerli içecekler yerine sade maden suyu, ayran, ev yapımı meyve suyu veya soğuk çaylarla karşılamak sıvı tüketimine destek olurken gereksiz kalori alımını önlüyor. Ancak su içmeyi de ihmal etmemek gerekiyor. “Yeterli su tüketimi ile fazla yemelerin önüne geçebilir, artan tatlı isteğimizi kontrol edebiliriz” diyen Dyt. Bengi Bayer, kendimize yasak koymak yerine porsiyon kontrolüne dikkat etmemizi öneriyor: “Tatlı konusunda en zorlandığımız konu porsiyon kontrolünün yapılamaması ve ziyaret edilen her evde tatlı ikram edilmesi… Bayram ziyareti yapacağınız günlerde evde tatlı tüketmeyin. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılara öncelik verin. Ziyaretlerde size ikram edilen her tatlıyı yemek zorunda değilsiniz. Yemek isterseniz de bir tatlıyı sevdiklerinizle paylaşarak tüketimi azaltabilirsiniz. Açsanız tatlı tüketmeyin.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO