Et ne kadar zamanda bozulur?
Et ne kadar zamanda bozulur? Kurban etini bekletmek etin lezzetli olmasını sağlasa da çok bekletmek, kötü sonuçlar doğurabilir. Peki ama kurban eti ne kadar bekletilmelidir? Kaç gün ya da kaç saat bekletmek iyi olur? Et ne kadar sürede kötü olur? Buzlukta et bozulur mu? Pişmiş et oda sıcaklığında kaç saatte bozulur? İşte merak edilen detaylar...
Kurban etiyle yapılacak olan kavurmayı, ikinci gün yapmak en ideali olacaktır. İlk gün için ciğer kullanılabilir. Eğer dinlendirmeden etleri keser ve dondurucuya koyarsanız, o sertlik, aylar sonra bile çözüldüğünde ette kalacaktır. Bu nedenle kesinlikle etleri dinlendirip, yumuşamasını sağlayın.
Kesim alanından kanlar içinde gelen etlerin mutlaka hava alan bir kapta 4-5 saat veya mümkünse 1 gün dinlendirilip, etin yemeklik parçalanmasından evvel 40 dereceye kadar olan vücut ısısını 14 dereceye kadar azaltmak gerekir. Kurban eti en az 4-5 saat – en uygun 1 gün açık havada bozulmadan bekleyebilir, sonra da buzdolabına kaldırmak uygun görülür.
En ideal şekilde eti 1 gün kadar 4 derece sıcaklıkta hijyenik bir ortamda dinlendirmelisiniz.