Et ne kadar zamanda bozulur? Kurban etini bekletmek etin lezzetli olmasını sağlasa da çok bekletmek, kötü sonuçlar doğurabilir. Peki ama kurban eti ne kadar bekletilmelidir? Kaç gün ya da kaç saat bekletmek iyi olur? Et ne kadar sürede kötü olur? Buzlukta et bozulur mu? Pişmiş et oda sıcaklığında kaç saatte bozulur? İşte merak edilen detaylar...