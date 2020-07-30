Et ne kadar zamanda bozulur?

Kurban etiyle yapılacak olan kavurmayı, ikinci gün yapmak en ideali olacaktır. İlk gün için ciğer kullanılabilir. Eğer dinlendirmeden etleri keser ve dondurucuya koyarsanız, o sertlik, aylar sonra bile çözüldüğünde ette kalacaktır. Bu nedenle kesinlikle etleri dinlendirip, yumuşamasını sağlayın.

Kesim alanından kanlar içinde gelen etlerin mutlaka hava alan bir kapta 4-5 saat veya mümkünse 1 gün dinlendirilip, etin yemeklik parçalanmasından evvel 40 dereceye kadar olan vücut ısısını 14 dereceye kadar azaltmak gerekir. Kurban eti en az 4-5 saat – en uygun 1 gün açık havada bozulmadan bekleyebilir, sonra da buzdolabına kaldırmak uygun görülür.

En ideal şekilde eti 1 gün kadar 4 derece sıcaklıkta hijyenik bir ortamda dinlendirmelisiniz.