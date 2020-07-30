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Et dondurucuda ne kadar saklanır? | Kırmızı et buzlukta kaç ay kalır?

Buzlukta et kaç ay taze kalır? Kurban bayramında en çok merak edilen konular arasında etin ne kadar kaç ay taze olarak muhafaza edileceği oluyor. Vatandaşlar “Et buzlukta nasıl saklanır?” , “Kırmızı et buzlukta kaç ay kalır?” , "Buzluktan çıkan et ne kadar dayanır" , "Derin dondurucuda etin ömrü ne kadar?" , "Buzlukta et bozulur mu?" , "Buzlukta et kaç yıl saklanır?" sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 13:23:00 -
Et dondurucuda ne kadar saklanır? | Kırmızı et buzlukta kaç ay kalır?

Vatandaşlar sık sık internette kırmızı etin kaç ay buzlukta muhafaza edileceğini araştırmaya başladı. Kırmızı etin doğru koşullarda saklanması etin bir yıl boyunca tüketilebilmesi için önemli. Bu sebeple vatandaşlar “Kurban eti yıkanır mı?” , “Kurban eti kaç ay buzlukta kalır” , “Kırmızı et buzdolabında kaç günde bozulur?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Et dondurucuda ne kadar saklanır? | Kırmızı et buzlukta kaç ay kalır?

Kurban bayramında kesilen etlerin 3-4 saat serin bir yerde bekletildikten sonra pişirilmesi tavsiye edilir. Kırmızı et ortalama 4°C’lik bir buzdolabında 5 güne kadar muhafaza edilebilir. Ancak uzmanlar etin bozulmaması, tazeliğini koruyabilmesi için tek pişirimlik porsiyonlara bölüştürüldükten sonra poşetlenip derin dondurucuya atılması gerektiğini belirtiyor.

Kuşbaşı et ya da kıymayı en az 12 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra buzluğa kaldırmanız etin bozulmasının önüne geçecektir.

Kırmızı et kaç ay buzlukta saklanabilir?

Derin dondurucuda kırmızı et 6-12 ay süreyle tazeliğini koruyor.

Köfte: 6 ay

Pirzola:  1 yıl

Karaciğer, böbrek: 4 ay

Biftek: 8 ay

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