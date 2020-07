Et dondurucuda ne kadar saklanır? | Kırmızı et buzlukta kaç ay kalır?

Buzlukta et kaç ay taze kalır? Kurban bayramında en çok merak edilen konular arasında etin ne kadar kaç ay taze olarak muhafaza edileceği oluyor. Vatandaşlar “Et buzlukta nasıl saklanır?” , “Kırmızı et buzlukta kaç ay kalır?” , "Buzluktan çıkan et ne kadar dayanır" , "Derin dondurucuda etin ömrü ne kadar?" , "Buzlukta et bozulur mu?" , "Buzlukta et kaç yıl saklanır?" sorularının cevaplarını araştırıyor.