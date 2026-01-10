Et benlerini patır patır döken tarifler! Et benleri nasıl düşürülür? Çaba sarf ediyor: çözüm püf noktasında...

Et beni nedir?

Et beni, cildin katmanlarında çeşitli nedenlerle oluşan deformasyon sonucunda meydana gelir.

Akrokordon, fibroepitelyal polip ve molluscum pendulum isimleriyle de bilinir.

Cilt renginde veya kahverengi tonlarında olabilir.

Vücudun her yerinde çıkabilir. Ancak genellikle vücut kıvrımları ve sürtünme yerlerinde görülür. En çok göz kapakları, koltuk altı ve boyunda ortaya çıkar.

Her yaşta ortaya çıkan bir sorundur ancak yaş ilerledikçe görülme sıklığı artar. Toplumun yaklaşık yüzde 25’ini etkileyen bir sorundur.

Sayıları değişkendir. Bir veya birden fazla olabilir.

Et beni sap denilen küçük bir bağlantı noktasıyla vücuda bağlıdır.

Kimi et benlerinin büyüklüğü sabitken kimileri ise devamlı büyür.

Et benleri genellikle zararsızdır. Sadece ezilme veya koparılma durumuna ağrı yapabilir.

Et beni ile ilgili en önemli şikayet estetik açıdan kötü görünmesidir.

Et benler genellikle siğille karıştırılır. Ancak ikisi birbirinden çok farklıdır. Örneğin siğil bulaşıcıdır ama et beni değildir. Ayrıca siğillerin üzeri pürüzlüdür, et benlerinin yüzeyi ise düzgündür.

Et beni tedavisi nasıl yapılır sorusunun cevabı öncelikle bir uzmana görünmekten geçer. Hekim görüşüne göre bitkisel veya doğal yollar denenebilir.

Et beni tedavisi için hangi doktora gidilir diye merak ediyorsanız cildiye uzmanlarına ya da genel cerrahlara görünebilirsiniz.

Et benleri genellikle kansere dönüşmez.

Et beni neden çıkar?

Et beni kolajenin cildin yağlı katmanlarında birikmesiyle oluşur. Genellikle genetik geçişlidir. Aile üyelerinde et beni olan kişilerde görülme oranı yüksektir. Ayrıca gebelik sürecindeki hormonal değişimler de et beni oluşumuna sebep olur. Bunun yanı sıra obezite ve şeker hastalığı olan kişilerde sık rastlanır.

Et beninin en önemli sebebi ise cildin katlandığı vücut kıvrımlarında oluşan sürtünmedir. Bu sürtünmeye kravat, boğazlı kazak gibi vücudu sıkan giysiler de sebep olabilir. Et beni vücuttaki kan akışıyla beslenir. Eğer kan akışı kesilirse kendiliğinden kurur ve düşer.

Et beninin el ile koparılması kesinlikle önerilmez. Eğer et beni estetik açıdan sizi rahatsız ediyorsa yukarıda belirttiğimiz doğal çözümleri deneyebilir ya da bir hekime danışabilirsiniz.

Et beni oluşumuna zemin hazırlayan faktörler şu şekilde özetlenebilir:

Hamilelik

Yaşlılık

Güneşe maruz kalma

Sürtünmeye sebep olan kıyafetler

Obezite

Şeker hastalığı

Genetik faktör

İnsülin direnci

Küçük et benleri nasıl yok edilir? Saraçoğlu'nun Et benlerini patır patır düşüren tarifi...

İbrahim Saraçoğlu'nun tarafından önerilen iki sır: "Püf Noktası"

Limon suyu yöntemi

Asitli yapısı ve pH düşürücü etkisi sayesinde et benleriyle başa çıkabilen doğal şifa kaynağıdır. Yarım bardak su ile bir adet limonun suyunu karıştırın. Pamuk yardımıyla karışımı et beninin üzerine sürün. Bu yöntemi haftada 3 kez tekrarlayın. Yaklaşık bir ay içinde et benleri düşmeye başlayacaktır.

Aspirin yöntemi

İki adet aspirini bir yemek kaşığı suda ezerek macun haline getirin. Eriyen aspirini et beni üzerine sürün ve yara bandı ile o bölgeyi kapatın. Yaklaşık 3 saat boyunca bu şekilde bekleyin ardından yıkayın. Haftada 2 kez tekrarlayın. Yöntemler arasında en etkili olanıdır. Bir haftanın sonunda et beni düşmeye başlayacaktır.