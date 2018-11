Et beninden dolayı hemen paniklemeyin!

Et benleri cilt renginden daha koyu, kabarık deri parçalarıdır. Et benlerinin ortaya çıkmasında birçok sebep rol oynar. Enfeksiyonlar, kiloda ani düşüşler ve çıkışlar, menopoz, hamilelik ve hormon seviyelerindeki değişiklikler bu sebeplerden birkaç tanesidir.

Bunların dışında bağışıklık sisteminin zayıflaması ve stres de et benlerinin çıkmasında etkilidir. Ayrıca sürekli boğazlı kıyafetler giymeyle ve şişmanlıkta sürtünmeyle de et benleri oluşabilir.

Et benleri en çok ter bezinin olduğu yerlerde çıkarlar. Bu yerler en çok boyun, koltukaltı ve kasık bölgesidir.

Aile üyelerinde et beni görülen kişilerde et beni çıkma ihtimali daha yüksektir.

Et beni kansere dönüşür mü?

Hayır, et benlerinin zararları yoktur. Et benleri çok fazla sayıda ve yaygınsa, hastada bağırsak polipleri ve hormon bozukluğu mutlaka araştırılmalıdır. Et benleri dikkatle izlenmelidir, çünkü bir et benindeki herhangi bir yapısal değişiklik melanom (deri kanseri) belirtisi olabilir, bu durumda bir cildiye uzmanına başvurmak gerekir.

Et beni İle HPV virüsü arasında ilişki var mı?

Hem evet hem hayır. Bilindiği üzere 120'den fazla HPV tipi vardır ve bunları çok azı genital siğillere sebep olur ve kanserojen etkisi oluşturabilir. Yapılan çalışmalar genital bölge dışında olan “et beni” veya “et benleri”nin bir kısmını sebebinin de HPV virüsü olduğunu tespit etmişlerdir. Fakat et beni ne sebep olan HPV virüsü tipi ile genital bölgede siğil ve kondilomlara sebep olan HPV virüsü tipleri aynı değildir. Bu sebeple genital siğil ve et beni arasında ilişki kurmak doğru değildir.

Et benleri nasıl alınır?

Et benleri genellikle zararsızdır ve kişiyi rahatsız etmiyorsa alınmasa da olur. Ama alınacaksa bunun birkaç yöntemi bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ameliyatla alınmasıdır. Bu yöntemle ben kesilip alınır fakat yara izi kalır.

Bunun dışında et beni yakılarak da alınabilir. Çok daha küçük iz kalacaktır ve bir daha nüksetmeme ihtimali çok yüksektir.

10 Bitkisel Çözüm

Et beninden rahatsız olan kişilerin aklına hemen cerrahi çözümler gelebilir. Ancak cerrahi çözümlere gitmeden önce evde et beni için yapılabilecek birçok çözüm yöntemi bulunmaktadır. Hekime de danışıp evde et beni için bitkisel çözüm yollarını denemeden cerrahi müdahalelere gitmeyin.

Sarmısak tedavisi

Et beni için sarmısak harika bir tedavi yöntemidir. Sarmısak et benini yakarak düşmesini sağlar. Böylece kolayca et beninden kurtulmuş olursunuz.

Taze birkaç diş sarmısağı temizleyip, püre kıvamına getirin. İçerisine birkaç tane karanfil atarak iyice ezin. Elde ettiğiniz bitkisel karışımı et beni üzerine sürün ve bir bant ile bölgeyi kapatın. Bu şekilde bütün gün karışımın et beni üzerinde kalmasını sağlayın. Gece yatmadan önce bölgeyi açın ve iyice temizleyin. Eğer ilk seferde yok olmazsa bu uygulamayı en fazla 3 (üç) gün uygulayın. Sonunda et beninin yok olacağını göreceksiniz.

Buhur Yağı Tedavisi

Çok güçlü ve kuvvetli bir bitkisel yağ olan buhur ile et beni tedavisi yapabilirsiniz.

Buhur yağını cildinizin hassasiyetine göre saf ya da sulandırılmış olarak kullanabilirsiniz. Et beni üzerine direkt olarak uygulanan bu bitkisel yağ, sarmısak yöntemine göre daha uzun sürmektedir. Bu yöntemi iki ay boyunca her gün denerseniz, uygulama sonunda et beni düşecektir.

Hintyağı tedavisi

Hintyağı cilt lekeleri için çok güçlü bir ilaçtır. Ancak et beni tedavisinde bu hintyağını macun kıvamına getirmeniz gerekmektedir. Bunun için de kabartma tozu kullanacağız.

Hintyağı ile kabartma tozunu karıştırıp, macun kıvamına getirelim. Elde ettiğimiz karışımı üç hafta boyunca ve günde 3 (üç) defa et beni üzerine uygulayalım. Eğer üç hafta sonunda et beni hâlâ düşmediyse tedaviye devam etmenizde yarar var.

Çayağacı yağı tedavisi

Doğada güçlü olan bir asidik esansiyel yağ olan çayağacı yağı, etkili bir cilt lekesi yağıdır. Günde üç kere et beni üzerine çayağacı yağı sürerseniz kısa süre içerisinde et benini düşürür ve yok eder.

Elma sirkesi tedavisi

Doğası gereği asidik olan elma sirkesi, et beni tedavisinde kullanılan etkili tedavi yöntemlerinden birisidir. Asidik yapısı sayesinde zamanla et benini kurutur ve düşürür.

Elma sirkesini biraz ısıtın ve bir parça pamuğa dökerek günde üç defa et beni üzerine uygulayın. Kısa sürede et beni kuruyacak ve dökülecektir.

Boğma tedavisi

Et beni tedavisinde etkili bir yöntem de boğma yöntemidir. Bu yöntemde et beninin oksijen almasını engellemek gerekir. Et beni üzerine yara bandı, sıvı geçirmeyen bir bant veya oksijeni kesmek için herhangi bir araç olabilir. Et beni oksijeni kesildikten sonra zamanla kuruyacak ve düşecektir.

Aspirin tedavisi

Aspirin, et beni tedavisinde kullanılabilecek en kolay yöntemlerden birisidir. Bir adet aspirini toz haline getirin ve et beni üzerine uygulayıp, yara bandı ile kapatın.

Karbonat tedavisi

Kabartma tozu ile et beni üzerine harika bir peeling yapılabilir. Böylece et benleri kurur ve düşer. Bunun için yapmanız gereken yeterli miktarda kabartma tozu ve ılık su karışımı olacaktır. Elde ettiğiniz karışım ile cildinizi nazikçe ovun.

Kabartma tozu tedavisi

Ancak kabartma tozu bazı ciltlerde tahriş yapabilir. Bu durumla karşılaşırsanız bu yöntemi bırakın. Eğer tahriş durumu yoksa ve inatçı et beni ise tedaviye devam edilmelidir.Kabartma tozu ile tedavi yöntemi, bir veya iki hafta içerisinde et benini düşürecektir.