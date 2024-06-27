Estonya Cumhurbaşkanı ile ortak açıklama yapan Başkan Erdoğan: AB'ye tam üyelik stratejik hedefimiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, basın toplantısında yapıtığı konuşmada çarpıcı mesajlar verdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İlişkileri geliştirme yönündeki ortak ifadelerimizi teyit ettik. Bu toplantı ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizde yeni yol haritaları belirlemiş olacağız. NATO müttefikleri olarak savunma alanında iş birliğini somut projelerle geliştirebileceğimiz inancındayız. Siber savunmada Estonya dünyada önemli bir yere sahip, bu konu üzerinde de durduk.

Güncel meseleleri de ele aldık. AB'ye tam üyelik stratejik hedefimiz. Estonya'nın Türkiye'ye olan desteğinin devam edeceğine inanıyorum. Görüşmelerimizde Ukrayna'daki savaşa yönelik gelişmeleri ele aldık. Ukrayna toprak bütünlüğüne olan desteğimizin altını bir kez daha çizdik. Ukrayna'daki yıkım son bulmalı. Taraflara yönelik telkinlerimizi sürdürüyoruz. Rusya'nın dışlandığı girişimlerin arzu edilen sonuçları vermeyecektir. Gazze'deki vahşet de gündemimizdeydi. İsrail'in katliamları küresel güvenliği de tehdit etmekte. Gazze'de acil ateşkes ilan edilmeli. Bu konunun takipçisi olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Kalıcı barış iki devletli çözümden geçiyor.