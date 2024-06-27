  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye'ye karşı bedavaya verilen savaş tanklarına Ukrayna'dan tepki! Yiyin birbirinizi

Kaş yapayım derken göz çıkarttılar! CHP trafiğe çözüm böyle olur

Terörist Caniyahu’ya zehir zemberek sözler! Eski başbakan İsrail'i bekleyen tokadı açıkladı

Seçimden sonra öyle şimdi böyle! Çarkçı Kemal gitti Çarkçı Özgür geldi

'Millet aç aç' anıranlar nerede? Bayramda rekor satış

Arda yaptı, Akit yazdı, Can çıldırdı! ‘Gol sevincimin anlamı tevekküle dayanıyor’

Amerikalılardan şaşırtan Trabzon kararı! Çılgınlar gibi almaya başladılar

Emperyalizme karşı iki darbe… Başkan Erdoğan çıplak elle direnişi öğretti

Mourinho'dan Euro 2024 açıklaması gelmişti! Ne ağız varmış sende be hocam böyle...
Gündem Estonya Cumhurbaşkanı ile ortak açıklama yapan Başkan Erdoğan: AB'ye tam üyelik stratejik hedefimiz
Gündem

Estonya Cumhurbaşkanı ile ortak açıklama yapan Başkan Erdoğan: AB'ye tam üyelik stratejik hedefimiz

Yeniakit Publisher
2024-06-27 18:36:00 -
Estonya Cumhurbaşkanı ile ortak açıklama yapan Başkan Erdoğan: AB'ye tam üyelik stratejik hedefimiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Estonya Cumhurbaşkanı Karis ile yaptığı ortak basın toplantısında, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecini "stratejik hedef" olarak nitelendirdi. Başkan Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne benzer bir perspektiften yaklaşılmasının her iki tarafın da çıkarına olduğunu belirtti. Uluslararası topluma Gazze çağrısında bulunan Erdoğan, “Türkiye olarak bu konularda elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Kalıcı barış iki devletli çözümden geçiyor. Uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması lazım.” diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, basın toplantısında yapıtığı konuşmada çarpıcı mesajlar verdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İlişkileri geliştirme yönündeki ortak ifadelerimizi teyit ettik. Bu toplantı ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizde yeni yol haritaları belirlemiş olacağız. NATO müttefikleri olarak savunma alanında iş birliğini somut projelerle geliştirebileceğimiz inancındayız. Siber savunmada Estonya dünyada önemli bir yere sahip, bu konu üzerinde de durduk.

Güncel meseleleri de ele aldık. AB'ye tam üyelik stratejik hedefimiz. Estonya'nın Türkiye'ye olan desteğinin devam edeceğine inanıyorum. Görüşmelerimizde Ukrayna'daki savaşa yönelik gelişmeleri ele aldık. Ukrayna toprak bütünlüğüne olan desteğimizin altını bir kez daha çizdik. Ukrayna'daki yıkım son bulmalı. Taraflara yönelik telkinlerimizi sürdürüyoruz. Rusya'nın dışlandığı girişimlerin arzu edilen sonuçları vermeyecektir. Gazze'deki vahşet de gündemimizdeydi. İsrail'in katliamları küresel güvenliği de tehdit etmekte. Gazze'de acil ateşkes ilan edilmeli. Bu konunun takipçisi olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Kalıcı barış iki devletli çözümden geçiyor.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı

Gündem

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erdoğan Bahçeli görüşmesi 1 saat sürdü
Erdoğan Bahçeli görüşmesi 1 saat sürdü

Gündem

Erdoğan Bahçeli görüşmesi 1 saat sürdü

Erdoğan davet etti Türkiye'ye geliyor
Erdoğan davet etti Türkiye'ye geliyor

Gündem

Erdoğan davet etti Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım’a tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım’a tebrik telefonu

Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım’a tebrik telefonu

Emperyalizme karşı iki darbe… Başkan Erdoğan çıplak elle direnişi öğretti
Emperyalizme karşı iki darbe… Başkan Erdoğan çıplak elle direnişi öğretti

Gündem

Emperyalizme karşı iki darbe… Başkan Erdoğan çıplak elle direnişi öğretti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23