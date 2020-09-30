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Aktüel Estetik operasyon sonrasında bir kadının ölümüne ilişkin soruşturma
Aktüel

Estetik operasyon sonrasında bir kadının ölümüne ilişkin soruşturma

İki kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında zanlıların, Kübra B.S'nin hayatını kaybettiği gün iş yerini boşaltarak kaçtığı belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-09-30 16:40:24 -
Estetik operasyon sonrasında bir kadının ölümüne ilişkin soruşturma

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'ndeki bir güzellik merkezinde estetik operasyon geçiren kadının ölümüne ilişkin iş yeri sahibi ve doktorun tutuklandığı soruşturma devam ediyor.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, geçen hafta Beylikdüzü'ndeki bir güzellik merkezinde estetik operasyon yaptıran, daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 38 yaşındaki Kübra B.S'nin ölümüne ilişkin soruşturmada, İzmir'de yakalanan Dr. Öner S'in ardından iş yeri sahibi Erdal D. de tutuklandı.

Bu arada, Kübra B.S'nin ölümüne neden olan estetik operasyonun yapıldığı iş yerinin üç ay önce açıldığı ve ruhsatsız olduğu öğrenildi.

Kübra B.S'nin hayatını kaybettiği gün, Erdal D. ile beraberindeki 4 kişinin iş yerini boşaltarak kaçtığı belirlendi.

Ayrıca, Dr. Öner S'nin ifadesinde, iş yeri sahibini suçladığı belirtildi.

- Olayın geçmişi

Beylikdüzü'ndeki bir güzellik merkezinde estetik operasyon yaptıran, daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 38 yaşındaki Kübra B.S'nin ölümüne ilişkin, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, 24 Eylül'de sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince serbest bırakılmıştı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 25 Eylül'de şüpheliler hakkında yeniden gözaltı kararı vermiş, 5 şüpheliden 2'si İzmir'de yakalanmış, Dr. Öner S. tutuklanmıştı.

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