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Yaşam Estetik için geldiği hastaneden tabutu çıktı!
Yaşam

Estetik için geldiği hastaneden tabutu çıktı!

Kasım ayında burun ameliyatı için Paris'ten İstanbul'a gelen Manolya Oktay, estetik ameliyat geçirmek için geldiği hastanede 40 günlük bir yaşam savaşının ardından cenazesinin çıkacağından habersiz olan Manolya Oktay tam bir facia yaşadı.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 10:26:00 -
Estetik için geldiği hastaneden tabutu çıktı!

Burun ameliyatı için Paris’ten İstanbul’a gelen Manolya Oktay’ın, anestezi sonrası nabzı durdu. 40 gün yoğun bakımda tedavi gören genç kız, hayatını kaybetti.

Sabah'ın haberine göre, yattığı estetik operasyon masasında kendisine uygulanan anestezik müdahale kalbini durdurdu ve sonrasında yaşananlar Oktay ailesinin adeta sonu oldu.

İşte Manolya'nın başına estetik ameliyat faciasının tüm detayları;

“Estetik için geldi canından oldu”

Manolya Oktay, 24 yaşındaydı ve Fransa'nın başkenti Paris'te ikamet ediyordu. Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi olan genç kız, burnunun şekil bozukluğundan şikâyetçiydi. Ailesine estetik ameliyat olmak istediğini söyledi. Ailesi, İstanbul'da bulunan özel bir hastane ile görüşme sağlayıp ameliyat için gerekli anlaşmaları yaptı.

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Yorumlar

Putsavar

estetik ameliyat dinimizce caiz değildir.ALLAHIN yarattığını ne hakla kusur bulursunuz bunun adı şirk koşmadır.kürtaj ne ise estetikte odur.yapanlar meslekten men edilip ağır cezada yargılanmalıdır
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