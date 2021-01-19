Estetik için geldiği hastaneden tabutu çıktı!

Burun ameliyatı için Paris’ten İstanbul’a gelen Manolya Oktay’ın, anestezi sonrası nabzı durdu. 40 gün yoğun bakımda tedavi gören genç kız, hayatını kaybetti.

Sabah'ın haberine göre, yattığı estetik operasyon masasında kendisine uygulanan anestezik müdahale kalbini durdurdu ve sonrasında yaşananlar Oktay ailesinin adeta sonu oldu.

İşte Manolya'nın başına estetik ameliyat faciasının tüm detayları;

“Estetik için geldi canından oldu”

Manolya Oktay, 24 yaşındaydı ve Fransa'nın başkenti Paris'te ikamet ediyordu. Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi olan genç kız, burnunun şekil bozukluğundan şikâyetçiydi. Ailesine estetik ameliyat olmak istediğini söyledi. Ailesi, İstanbul'da bulunan özel bir hastane ile görüşme sağlayıp ameliyat için gerekli anlaşmaları yaptı.