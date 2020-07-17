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Dünya

Essien'den Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin bomba paylaşım

İngiliz ekibi Chelsea'da gösterdiği performans ile tanınan Nijeryalı futbolcu Micheal Essien, Azerbaycan halkına destek vererek "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" paylaşımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 22:38:00 -
Essien'den Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin bomba paylaşım

Dünyaca ünlü futbolcu Michael Essien, Azerbaycan'da yaşanan saldırı sonrası "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" paylaşımında bulundu.

Kariyerinde, Real Madrid, Chelsea, Lyon, Milan gibi kulüplerde forma giyen ve son olarak Azerbaycan'ın Sabail takımında mücadele eden Ganalı yıldız futbolcu Michael Essien, sosyal medya hesabında Azerbaycan'da yaşanan saldırı sonrası şehitler için bir paylaşımda bulundu.

Azerbaycan bayrağıyla birlikte Sabail'de formasını giydiği bir fotoğraf paylaşan 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Güçlü kalın. Şehitler ölmez, vatan bölünmez" dedi.

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