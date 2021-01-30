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Dünya Eşref Gani Rusya'da yapılan açıklamaya sert çıktı: Çok kan akar
Dünya

Eşref Gani Rusya'da yapılan açıklamaya sert çıktı: Çok kan akar

Taliban heyetinin Rusya'da yaptığı çağrı hakkında konuşan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, geçici hükümet kurulması durumunda çok kan akacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 13:55:00 - 2021-01-30 13:55:41
Eşref Gani Rusya'da yapılan açıklamaya sert çıktı: Çok kan akar

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, başkent Kabil'de video konferans yöntemiyle katıldığı bir törende, Afganistan'da geçici hükümetin kurulmasının meşru olmadığını belirtti.

Geçici hükümetin kurulmasının anayasaya aykırı olduğunu ifade eden Gani, "Geçici hükümetin kurulması kan dökülmesine neden olur." ifadesini kullandı.

Gani, barış sürecine asla engel olmadığını ancak kanuna aykırı işlere de göz yummayacağını kaydetti.

Taliban'ın barış için hiçbir olumlu adım atmadığını dile getiren Gani, verdiği sözleri yerine getirmeyerek saldırılarını arttırdığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Gani, ABD'nin yeni yönetiminin Taliban ile barış sürecini gözden geçirmesini istediklerini sözlerine ekledi.

Diğer taraftan iki gün önce Moskova'ya giden Taliban'ın Katar Ofisi Yardımcısı Şir Muhammed Abbas Stanikzey, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin istifa vermesi gerektiğini, yeni kurulacak geçici hükümetle barış görüşmelerini yürüteceklerini belirtmişti.

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