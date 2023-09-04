  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Putin'den Türkiye bombası

Gizemli bir şirket ve milyarderler buradan gizlice arsa ve arazi topluyor! Her yere ev dikeceler

Bahçeli’ye büyük jest! Sana da bu yakışırdı Devlet Baba

Türk aile şirketlerinin yüzde 80’i ilk kuşakta batıyor: Japonya'daki şirketin yaşını duyanlar 'vay be' diyor

İnşasında gaz beton kullanılan 100'den fazla okul kapatılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, az önce açıkladı! Milyonları ilgilendiriyor! Yeni dönemde bütün sınıflarda bu yasak olacak

Bilal Erdoğan'dan İYİ Partili Turhan'a tarihi ayar! Baktı kaldı

Ankara semalarında akıl almaz kaza: F-4 savaş uçağından kopan parça yere çakıldı

BAE'den skandal karar! Bir bu eksikti! İyi halt ettiniz

Öğrenciler dikkat! İşte hain FETÖ'nün yeni tuzağı!
Gündem Esrarkeşi sapığı ecdada dil uzatıyor! Müslümanlar seyrediyor...
Gündem

Esrarkeşi sapığı ecdada dil uzatıyor! Müslümanlar seyrediyor...

Yeniakit Publisher
2023-09-04 16:24:00 - 2023-09-04 17:25:57

Duman grubunun solisti esrarkeş Kaan Tangöze, şampiyonluk kutlaması konserinde ecdada dil uzattı.

A Milli Kadın Voleybol takımının eşcinseli Ebrar Karakurt, sapkın yaşamını toplumun gözü önünde yaşaması sebebiyle eleştirilerin odağında yer alırken, bir de 'Abdulhamid' tartışması başlattı.

Karakurt, sosyal medyada 'Abdulhamid' kullanıcı adlı birisiyle tartıştı.

Ebrar Karakurt, sosyal medya kullanıcısına, "Boş yapma Abdulhamid" diye cevap verdi.

Tartışma sosyal medyada gündem olurken, aradan günler geçtikten sonra Ebrar Karakurt, bu sefer üzerinde "Boş yapma Abdulhamid" yazılı bir afişle poz verdi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Küçük aklıyla ecdada dil uzatan küresel LGBT lobisinin maşası Ebrar Karakurt'un saygısızlığına Duman grubunun esrarkeş solisti Kaan Tangöze'den de destek geldi.

Esrarkeş Tangöze, milli takımın şampiyonluk kutlamasında sahneye çıktı. Tangöze sahneden kendisini izleyenlere "Boş yapma Abdulhamid" sloganı attırdı.

Meral Akşener'in Yeniçağ'ından Ebrar Karakurt'a skandal destek!" target="_blank">
Meral Akşener'in Yeniçağ'ından Ebrar Karakurt'a skandal destek!
Meral Akşener'in Yeniçağ'ından Ebrar Karakurt'a skandal destek!

Medya

Meral Akşener'in Yeniçağ'ından Ebrar Karakurt'a skandal destek!

Milli utancımız Ebrar Karakurt'tan şampiyonluk mesajı!
Milli utancımız Ebrar Karakurt'tan şampiyonluk mesajı!

Gündem

Milli utancımız Ebrar Karakurt'tan şampiyonluk mesajı!

Özgür Özel'den Ebrar Karakurt çıkışı!
Özgür Özel'den Ebrar Karakurt çıkışı!

Siyaset

Özgür Özel'den Ebrar Karakurt çıkışı!

Halil Konakcı Hoca'dan Ebrar Karakurt'a destek veren Kübra Dağlı'ya çok sert tepki!
Halil Konakcı Hoca'dan Ebrar Karakurt'a destek veren Kübra Dağlı'ya çok sert tepki!

Gündem

Halil Konakcı Hoca'dan Ebrar Karakurt'a destek veren Kübra Dağlı'ya çok sert tepki!

Bu leke ne zaman temizlenecek?
Bu leke ne zaman temizlenecek?

Gündem

Bu leke ne zaman temizlenecek?

Tehlikenin farkında değil misiniz? Milli utanç Ebrar Karakurt rezilliğini yine dikte etti!
Tehlikenin farkında değil misiniz? Milli utanç Ebrar Karakurt rezilliğini yine dikte etti!

Gündem

Tehlikenin farkında değil misiniz? Milli utanç Ebrar Karakurt rezilliğini yine dikte etti!

Melih Gökçek'ten Ebrar Karakurt için çağrı: Atın bunu milli takımdan!
Melih Gökçek'ten Ebrar Karakurt için çağrı: Atın bunu milli takımdan!

Gündem

Melih Gökçek'ten Ebrar Karakurt için çağrı: Atın bunu milli takımdan!

Yeniden Refah Partisi'nden Ebrar Karakurt çağrısı!
Yeniden Refah Partisi'nden Ebrar Karakurt çağrısı!

Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden Ebrar Karakurt çağrısı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23