Esrarkeşi sapığı ecdada dil uzatıyor! Müslümanlar seyrediyor...
Duman grubunun solisti esrarkeş Kaan Tangöze, şampiyonluk kutlaması konserinde ecdada dil uzattı.
A Milli Kadın Voleybol takımının eşcinseli Ebrar Karakurt, sapkın yaşamını toplumun gözü önünde yaşaması sebebiyle eleştirilerin odağında yer alırken, bir de 'Abdulhamid' tartışması başlattı.
Karakurt, sosyal medyada 'Abdulhamid' kullanıcı adlı birisiyle tartıştı.
Ebrar Karakurt, sosyal medya kullanıcısına, "Boş yapma Abdulhamid" diye cevap verdi.
Tartışma sosyal medyada gündem olurken, aradan günler geçtikten sonra Ebrar Karakurt, bu sefer üzerinde "Boş yapma Abdulhamid" yazılı bir afişle poz verdi.
Küçük aklıyla ecdada dil uzatan küresel LGBT lobisinin maşası Ebrar Karakurt'un saygısızlığına Duman grubunun esrarkeş solisti Kaan Tangöze'den de destek geldi.
Esrarkeş Tangöze, milli takımın şampiyonluk kutlamasında sahneye çıktı. Tangöze sahneden kendisini izleyenlere "Boş yapma Abdulhamid" sloganı attırdı.
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