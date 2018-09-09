Esrarengiz variller paniğe neden oldu!

Ordu’da sahile vuran iki esrarengiz varil endişeye sebep oldu.

Efirli plaj mevkinde sahile vuran iki şüpheli varil AFAD ekiplerince kimyasal ölçümleri yapıldı.

Her hangi bir kimyasal ve radyasyon bulgusu çıkmayan variller ölçüm ve numune alındıktan sonra Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.