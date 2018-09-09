THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Esrarengiz variller paniğe neden oldu!

Ordu merkezin Efirli plajında sahile vuran iki esrarengiz varil paniğe neden oldu. Sahile vuran iki varil AFD ekipleri tarafından incelemeye alındı.

09 Eylül 2018 Pazar 19:11
Esrarengiz variller paniğe neden oldu!

Ordu’da sahile vuran iki esrarengiz varil endişeye sebep oldu. 

Efirli plaj mevkinde sahile vuran iki şüpheli varil AFAD ekiplerince kimyasal ölçümleri yapıldı.

Her hangi bir kimyasal ve radyasyon bulgusu çıkmayan variller ölçüm ve numune alındıktan sonra Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 19:11
  1. Ordu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ordu'da sahile vuran esrarengiz variller paniğe sebep oldu
    1. Ordu'da sahile vuran esrarengiz..
    2. Kartal'dan iyi prova!
    3. Evlâd-ı Fâtihân Dergisi "Edirne ve..
    4. Esrarengiz variller paniğe neden oldu!
    5. Çipras'tan flaş açıklama: IMF..
    6. Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne..
    7. Zeynep'ten acı haber geldi
    8. Amerika'da alarm! Acil durum ilan edildi
    9. Kaçak kazı yaparken jandarmaya..
    10. Yunanistan, 2 Türk askerini gözaltına..
    11. ABD'den Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'ye..
    12. 'ABD Suriye'de olanları tribünden..
    13. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih..
    14. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan..
    15. Dış kulak iltihabı nedir? Nasıl tedavi..
    16. Kolesterolünüz yükseliyorsa... Bu..
    17. Kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü..
    18. İstanbul Boğazı'nda silahlı kavga: 1..
    19. Atlantik'teki fırtına ABD'de acil..
    20. ABD GenelKurmay Başkanı'ndan flaş..
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Karahasanoğlu, Sözcü'nün ikiyüzlülüğü bir kez daha deşifre etti!
    Karahasanoğlu, Sözcü'nün ikiyüzlülüğü bir kez daha deşifre etti!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak