Esra Ruşan kimdir? Esra Ruşan nereli, yaşı, hayatı!

Esra Ruşan, İbrahim Selim ile Bu Gece’nin misafiri olmasıyla birlikte hayatı da merak edilir oldu. Peki Esra Ruşan kimdir? Esra Ruşan nereli kaç yaşında? Esra Ruşan hayatı, biyografisi, özgeçmişi.

Esra Ruşan kimdir?

Esra Ruşan, 7 Mart 1983 tarihinde Göle'de dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Oyunculuğa 2006 yılında Arka Sokaklar dizisiyle başladı. Oynadığı diziler arasında Vatanım Sensin ve Kurtlar Vadisi Pusu Ayrılık Aşk Yakar Tatlı Küçük Yalancılar Yarım Kalan Aşklar gibi birçok yapım bulunmaktadır. 2012 yılında Ustura Kemal dizisinde oynadı. 2020 yılından itibaren Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosunda yer almaktadır ve kendisiyle aynı ismi taşıyan Esra karakterini canlandırmaktadır.

Esra Ruşan hangi dizilerde oynadı?

Ayak İşleri (Hale, TV Dizisi 2021)

Yarım Kalan Aşklar (Saadet, TV Dizisi 2020)

Masumlar Apartmanı (Esra, TV Dizisi 2020)

Atiye (TV Dizisi 2019)

Dünyanın En Güzel Kokusu 2 (Kübra, Sinema Filmi 2017)

Vatanım Sensin (TV Dizisi Emine Bacı, 2017)

Dünyanın En Güzel Kokusu (Kübra, Sinema Filmi 2016)

Tatlı Küçük Yalancılar (Melis, TV Dizisi 2015)

Saklı Kalan (Başak Rumeli, TV Dizisi 2013)

Ustura Kemal (Gülnaz, TV Dizisi 2012)

Küçük Günahlar (Şilan, Sinema Filmi 2010)

Ada: Zombilerin Düğünü (Gamze, Sinema Filmi 2009)

Aşk Yakar (Bahar, TV Dizisi 2008)

Kurtlar Vadisi Terör (Sinema Filmi 2007)

Ayrılık (Ela, TV Dizisi 2007)

Arka Sokaklar (Sedef, TV Dizisi 2006)