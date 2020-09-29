Esra Erol'da, Arıza, Yasak Elma, Yeni Hayat, Tv8, Tele 1... RTÜK rezalete sessiz kalmadı!

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 30 Eylül Çarşamba günü yeni yayın dönemine ilişkin gelen şikayetleri değerlendirmek üzere toplanacak. Toplantıda FOX Tv'de yayınlanan Yasak Elma, ATV'de yayınlanan Esra Erol'da, Show Tv'de yayınlanan 'Arıza' ve Kanal D'de yayınlanan Yeni Hayat dizileri ile Tv 8'de yayınlanan Gel Konuşalım ve TELE 1'de yayınlanan 'Karanlıktan Aydınlığa' programları 'Milli manevi değerler ve ailenin korunması' ilkesine aykırılık gerekçesi ile incelenecek.

Esra Erol'da

ATV ekranlarında yeni sezonda da yayınına devam edilen Esra Erol'da programı, çocuklarından şüphe duyan babalara milyonların önünde yapılan DNA testleri ve birbirlerini aldatan eşlerin hikayelerinin canlı yayınlarda ekranlara yansıltılması sebebi ile vatandaşların tepkisini çekiyordu.

Bardağı taşıran son damla

Geçtiğimiz hafta Esra Erol'un programında yaşanan rezalet ise bardağı taşıran son damla oldu. Program konuğu Esra Karakuş adlı kadın, çocuğu için yapılan DNA testinde eşinin 'biyolojik baba' çıkmamasına şükrederek sevinmiş, rezalette yaşanan bu son nokta kamuoyunda infiale sebep olmuştu.

Yasak Elma

Çarpık ilişkilerle cinselliğin ön planda tutulduğu Yasak Elma dizisi son olarak kitabımız yüce Kuran'ı Kerim'e saygısızlıkta bulunmuştu. Söz konusu dizinin 76. bölümünde dekolte kıyafetli kadın oyuncu, budizme ait heykellerin olduğu raftan bir Kur’an cüzü almış ve İslam'a uygun olmayan bir şekilde okuyormuş gibi yaparak geri yerine koymuştu.

Arıza

Show Tv'de yayınlanan Arıza adlı dizi de ilk birkaç bölümde yayınlanan skandal sahneler sebebi ile eleştirilerin odağı haline gelmişti. Dizinin ilk bölümünde Van ile ilgili Allah'ın dağı ifadesi kullanılmış, ikinci bölümde ise bir kavga sahnesinde yaratıcımız Cenab-ı Allah'a küfür edilme haysiyetsizliği gerçekleştirilmişti.

Yeni Hayat

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yeni Hayat dizisi de Türk ahlak yapısına aykırı sahneleri ile tepkilerin odağı haline gelirken, ilgili dizinin bir bölümünde toplanan pavyon kadınları Hazreti Adem (as) ile ilgili hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.

Tele 1 - Karanlıktan Aydınlığa

Tele 1 ekranlarında yayınlanan Karanlıktan Aydınlığa programında konuşan İlahiyatçı Cemil Kılıç'ın, 'İmam Hatip okullarında militan yetiştiriliyor, derslerde bize Cumhuriyet Devrimi’nin İslam’a karşı yapıldığı anlatılırdı' açıklaması da incelemeye alınacak yapımlar arasında.