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Esra Bilgiç, Diriliş'ten neden ayrıldı?

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun rolünü oynayan Esra Bilgiç, sosyal medya hesabından diziden ayrılışıyla ilgili yaptığı açıklamada "Yeni sezon hikayesinin değiştirilecek olması sebebiyle son verdik" dedi.

04 Mayıs 2018 Cuma 08:24
Esra Bilgiç, Diriliş'ten neden ayrıldı?

Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul'un eşi ve Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin annesiHalime Hatun rolüne hayat veren Esra Bilgiç diziden ayrıldı. Bilgiç, dün akşam ekrana gelen ölüm sahnesinin ardından ayrılığın nedenlerini sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

"HİKAYE DEĞİŞİYOR"

"Dört senemi dolu dolu geçirdiğim her sahnesini çok severek ve çok büyük bir istekle oynadığım Halime Sultan karakterine, yeni sezon hikayesinin değiştirilecek olması sebebiyle son verdik. Beni böylesine sevdiğiniz ve sahiplendiğiniz için, en başından bugüne kadar ailenizden, evinizden biri gibi gördüğünüz için size minnettarım. Sevgili yapımcı ve senaristimiz Mehmet Bozdağ ve yönetmenimiz Metin Günay'a teşekkür ederim."

GÖKHAN TÖRE'DEN AÇIKLAMA

Oyuncunun Ekim 2017'de evlendiği futbolcu eşi Gökhan Töre, Instagram hesabından eşinin diziye veda etme gerekçesini açıkladı. Töre, Eşim Esra Bilgiç Töre diziden yeni sezon hikayesinin değiştirilmesi sebebiyle diziden ayrıldı. Sebebini anlamadığımız şekilde benimle bağlantı kurulmaya çalışılan haberler tamamen asılsızdır. Eşimin kariyerini destekliyorum. İlginiz için çok teşekkür ederim" dedi.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 08:24
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