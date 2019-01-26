espor tutkunları Nişantaşı Üniversitesinde buluştu "Nişantaşı University Convention" etkinliği, espor tutkunlarını bir araya getirdi

İSTANBUL (AA) - Nişantaşı Üniversitesi tarafından düzenlenen "Nişantaşı University Convention" etkinliği, espor tutkunlarını bir araya getirdi. Üniversitenin Maslak 1453 Neotech Kampüsünde gerçekleştirilen etkinlikte, espor tutkunları, oyuncular ve takımlar yeteneklerini gösterdi. Etkinlikte katılımcılar, deneyim alanlarında e-sports ve cosplay yarışmalarına iştirak etti. Etkinlikte, oyun karakterleri gibi giyinen bazı katılımcılar kostümleriyle dikkati çekti. Ayrıca etkinlikte "en iyi kostümü” hazırlayıp gelen katılımcı, "GİST 2019 Cosplay" yarışmasının finallerine gitmeye hak kazanacak.

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