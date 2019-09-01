ESOGÜ Rektörü Şenocak’ın 2 Eylül mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Türk milletinin, tarihi boyunca bağımsızlığına, birliğine, dirliğine, vatanına, bayrağına ve sahip olduğu değerlerine kastedenlere yüksek bir ruhla, birlik ve beraberlik içerisinde karşı koyup onurlu bir direniş gösterdiğini vurgulayan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, mesajına şu sözlerle devam etti:

"Yüce Türk Milleti, 30 Ağustos 1922’de Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazandığı Dumlupınar Zaferi’nden sonra, 1 Eylül’de Seyitgazi’yi, 2 Eylül 1922 tarihinde ise Eskişehir’i, halkının da üstün gayretleri, azmi ve kararlılığıyla düşman işgalinden kurtarmıştır. Aziz milletimiz, tarihi boyunca bağımsızlığına, birliğine, dirliğine, vatanına, bayrağına ve sahip olduğu değerlerine kastedenlere yüksek bir ruhla, birlik ve beraberlik içerisinde karşı koymuş, onurlu bir direniş göstermiş, hatta bu uğurda kendi varlığından vazgeçmeyi asli bir görev bilmiştir. Eskişehir halkı da Milli Mücadele’de vatanımızın savunulması sırasında her türlü desteği vererek düşmanın püskürtülmesinde büyük kahramanlık ve fedakarlıklar sergileyerek şanlı tarihimizin altın sayfalarına adını yazdırmıştır. Kurulduğundan beri pek çok medeniyete ev sahipliği yapan ve tarihi, kültürü, coğrafi konumuyla Anadolu’nun en önemli yerleşim merkezlerinden biri olan Eskişehir; bugün üç büyük üniversitesi ile ülkemizin dört bir yanından gelen öğrencilerine ve insanımıza kucak açmaktadır. Türkiye’de en fazla göç alan şehirlerden biri olan Eskişehir, insanımızın yaşamak, öğrencilerimizin ise eğitim görmek istediği öncelikli yerlerden birisi olmuştur. Bu vesileyle, vatan topraklarının düşman işgaline karşı savunulmasında üstün bir muvaffakiyet gösteren Eskişehir’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 97. Yıldönümü’nü en içten dileklerimle kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."