"ESO Tedarikçi Günleri" etkinliği devam ediyor

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından düzenlenen ve Eskişehirli firmalara yeni iş alanları oluşturma ile yeni müşteri kazandırma hedefi taşıyan "ESO Tedarikçi Günleri" etkinliğinin 8.’si gerçekleştirildi.

ESO tarafından düzenlenen Tedarikçi Günleri etkinliği kapsamında Festo Sanayi ve Ticaret A.Ş. satın alma profesyonelleri ESO üyesi firmalar ile bir araya geldi. ESO’da gerçekleştirilen toplantıda oda üyesi firmalar ile merkezi Almanya’da bulunan, pnömatik ve endüstriyel otomasyon alanında dünya liderleri arasında yer alan, 61 ülkede bağımsız şirketleri ve 200’den fazla lokasyonda yaygın temsilcilikleri olan Festo arasında ikili iş görüşmeleri yapıldı.

Yapılan ikili iş görüşmelerinde, pnömatik alanındaki faaliyetleri ile 45 binden fazla ürün çeşidini lojistik destek birimleri ile müşterilerinin ve sanayinin ihtiyaçlarına sunan, öte yandan eğitim faaliyetleri ile sanayinin nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamaya dönük teknolojik eğitimlerini sürdüren Festo firması yetkilileri ile aynı zamanda kurulum çalışmaları devam eden ESO Mesleki Eğitim Merkezi dahlinde yapılabilecek ortak çalışmalar da görüşüldü.