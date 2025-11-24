  • İSTANBUL
Yaşam Esnaftan anlamlı jest! 80 okulu tek tek gezip hediye dağıttı
Yaşam

Esnaftan anlamlı jest! 80 okulu tek tek gezip hediye dağıttı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Esnaftan anlamlı jest! 80 okulu tek tek gezip hediye dağıttı

Hakkari Yüksekova'da tatlıcı Fuat Erdil, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ilçe merkezi ve köylerdeki okulları ziyaret ederek öğretmenlere gül takdim etti.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde tatlıcılık yapan Fuat Erdil, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle  anlamlı ziyaretler gerçekleştirdi.

 

Yüksekova ilçe merkezi ve köylerinde bulunan ilk, orta ve lise düzeyindeki birçok okulu gezen baklavacı Fuat Erdil, Öğretmenler Günü’nü kutladı. Erdil, ziyaret ettiği okullarda görev yapan öğretmenlere gül takdim ederken, öğretmen ve öğrencilere de pasta dağıttı. Dağlıca köyündeki 7 öğrencili okulu da ziyaret ettiğini söyleyen Erdil, “Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerimizi unutmadık. İşletme olarak ilçe merkezi ve köylerdeki yaklaşık 80 okulumuzda pasta ikramında bulunduk. Öğretmenlerimize gül verip günlerini kutladık. Bu özel günde onların yanında olmak bizi mutlu ediyor. Türkiye’nin her yerindeki öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.

