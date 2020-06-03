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Aktüel

Esnaflara korona çalışma rehberi afişleri dağıtılıyor

Normalleşme sürecinde kontrollü sosyal hayat döneminin başlamasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs (Covıd-19) salgın yönetimi ve çalışma rehberleri kapsamında afişler iş yerlerine asılmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 15:35:52 -
Esnaflara korona çalışma rehberi afişleri dağıtılıyor

Normalleşme sürecinde kontrollü sosyal hayat döneminin başlamasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs (Covıd-19) salgın yönetimi ve çalışma rehberleri kapsamında afişler iş yerlerine asılmaya başlandı.


Sağlık Bakanlığınca yayınlanan çalışma rehberi afişleri Adıyaman Valiliği tarafından bastırılarak esnaflara ve işletmelere dağıtımı yapılmaya başlandı. Bastırılan bilgilendirici afişler, iş yerlerinin görünür yerlere asılıyor. Afişlerde el yıkama, maske, eldiven kullanımı, işyerleri, çalışanları, işyeri sahibi ve müşterilerine yönelik kurallara ilişkin alınacak önlemler ve uyulması gereken kurallar hatırlatılıyor.


Adıyaman Valiliği bünyesinde oluşturulan denetim ekipleri, tüm işletmeleri tek tek ziyaret ederek, bilgilendirici afişlerin dağıtımını yapıp afişte uyulması gereken kuralları hatırlattı.

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