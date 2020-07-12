“Esnafın yüzünü güldüreceğiz”

Akit Ekonomi​​​​​​​

Türkiye’nin finansal istikrar açısından kritik virajları başarıyla geride bıraktığını söyleyen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, son iki yılda yaşanan dönüşümle önceliği yerli üretime vererek sanayicimizin ithalata bağımlılığını ortadan kaldıran, ihracat odaklı bir milli ekonomi anlayışına dikkat çekti. Ekonomi politikalarının Türk Lirası’nın gücünü korumayı amaçlayan bir anlayışla üretildiğini kaydeden Arslan şu mesajları verdi:

Milli ekonomiyi destekliyoruz

Rekabetçi kur politikasıyla üretim odaklı üreticilerin desteklendiği yeni bir ekonomi modelini önümüze koydu. Kamu bankaları olarak, bu süreçte biz de tarihi bir görev üstlendik ve milli ekonomi uygulamalarının tamamlayıcısı olduk.

Ülkemizde toplam kredilerin yaklaşık yüzde 50’sini kamu bankaları kullandırıyor. Bankamızın 2019 yıl sonunda kredi rakamı 399 milyar TL iken; ilk çeyrek itibarıyla 441.5 milyar liraya çıktı. Sektör genelinde KOBİ Bankacılığı pazar payımız ilk çeyrekte yüzde 19.4 oldu. İkinci çeyrekte ciddi bir atılım yaptık, KOBİ Bankacılığı’nda rekor pazar payı açıklayacağız.

Art arda paketler açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında; 6 Temmuz tarihi itibarıyla 1 milyon 959 bin müşterimize 73.5 milyar TL kredi kullandırdık. Bu kredilerin yüzde 24’e yakınını esnaf ve sanatkârlar aldı. 485 bin 500 işletme ile 229 bin bireysel müşterimizin toplam 27 milyar TL tutarındaki kredisini öteledik. Böylece, 2 milyon 673 bin müşterimize 100.5 milyar TL destek sağlamış olduk. Esnaf Destek Paketi kapsamında 700 binin üzerinde esnafımıza 17.4 milyar TL tutarında işletme kredisi kullandırdık. 530 binden fazla esnafa da Paraf Esnaf Kart tahsis edildi. Esnaf Kart’ta toplam tahsis tutarı 10 milyar lirayı geçti. Ayrıca, 456 bin esnaf müşterimizin faizsiz olarak 3.4 milyar liralık taksidi 3 ay ertelendi. 2002’den bu yana ise 2 milyon 930 bin esnafa 148.6 milyar lira kredi kullandırdık. Bu kredinin yüzde 55’i son 3 yılda verildi. Küresel pandemiden normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması ile birlikte; müşterilerimizin mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstili, çeyiz, küçük ev aletleri vb. ihtiyaçlarının karşılanması için de Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi’ni hizmete sunduk.

Esnafı rahatlatan mesaj

Coronavirüsle mücadelede en zor dönemi; dayanışma içinde, ekonomik anlamda en az hasarla geride bıraktık. Mevsimsel etkilerle birlikte, ticari faaliyetler yeniden artıyor ve normalleşme adımlarının bir sonucu olarak sosyal hayat da canlanıyor. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarla esnafın yüzünün asılmasına müsaade etmedik. Bundan sonra atacağımız adımlarla da esnafın yüzünün gülmesini sağlayacağız. Küçük işletmelere desteğimizi sürdüreceğiz. Esnafımız içini ferah tutsun.

Milli ekonomi anlayışıyla yerli firmalarla birlikte dengeli bir şekilde büyümeye devam edeceğiz. Türkiye’nin en çok kredi kullandıran iki bankasından biriyiz. KOBİ kredilerinin yanı sıra ticari kredilerde de tüm sektöre örnek gösterilecek bir performansımız var. Şu an bankacılık sektörünün reel sektöre verdiği her 5 liralık kredinin 1 lirasını Halkbank olarak biz kullandırıyoruz, nakdi ticari kredilerde yüzde 20’lik bir büyüme payına sahibiz.