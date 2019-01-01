Esnafın aidat tarifesi belirlendi

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunca (TESK), esnaf ve sanatkarların ödeyeceği kayıt ücreti ve yıllık aidatlar belirlendi.

TESK'in Esnaf ve Sanatkarların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kayıt ücreti ve yıllık aidatlar Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki odalar ve büyükşehir belediyesi sınırlarına dahil tüm ilçelerinde 350 lira olacak. Söz konusu ücret, Ankara, İstanbul, İzmir ile kalkınmada öncelikli iller dışında kalan illerdeki illerin merkez ilçelerinde ve büyükşehir belediyesi sınırlarına dahil tüm ilçelerinde 300 lira, merkez ilçe haricindeki diğer ilçelerinde 256 lira olarak uygulanacak.

Kayıt ücreti ve yıllık aidatlar, kalkınmada öncelikli illerde, büyükşehir statüsünde bulunan iller ve büyükşehir belediyesi sınırlarına dahil tüm ilçelerinde 256 lira olacak. Diğer illerin merkez ve ilçelerinde 256 lira olarak uygulanacak.

Kayıt ücreti ve yıllık aidatlar, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre özürlü sayılanlar, gaziler, şehit, gazi dul ve yetimleri, Gelir Vergisi Kanunu'na göre vergiden muaf sayılan esnaf ve sanatkarlar için ülke genelinde 256 lira olacak.





