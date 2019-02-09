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"Esnafımızı dünya pazarlarına açacağız"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:- "Hedefimiz esnaf ve sanatkarın artık yerel olmaktan çıkıp e-ticaret imkanlarını da kullanarak ihracatçı olması"- "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin başında icracı kimliğiyle ön plana çıkan, esnafa her zaman hamilik yapan Sayın Binali Yıldırım'ın olacak olması, Türkiye ekonomisi için önemli bir şans"

09 Şubat 2019 Cumartesi 21:57
"Esnafımızı dünya pazarlarına açacağız"

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hedefimiz esnaf ve sanatkarın artık yerel olmaktan çıkıp e-ticaret imkanlarını da kullanarak ihracatçı olması." dedi.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği istişare toplantısına katıldı.

Bakanlık olarak sürekli esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelerek, onların sorunlarıyla ilgilendiklerini belirten Pekcan, Yıldırım'ın toplantıya katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Binali Yıldırım'ın Başbakanlığı ve Meclis Başkanlığı döneminde her zaman esnafın ve sanatkarın hamisi olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Yıldırım'ın İstanbul Belediye Başkanı olmasının, İstanbullu esnaf adına çok büyük bir şans olacağını dile getiren Pekcan, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, ticarette yeni bir anlayışın temellerini atıyoruz. Dünya, ekonomik ve teknolojik açıdan yeni bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Bu dönemde, ekonominin kılcal damarları olan, esnaf ve sanatkarımızla da çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 'Güçlü Esnaf Güçlü Ekonomi' hedefimiz doğrultusunda esnafımızın daha rekabetçi şartlarda ticaret yapması için birçok düzenlemeyi hayata geçirdik. Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve esnafımızın AVM'lerde yer alabilmesiyle ilgili bir çok yenilik yaptık. Aynı zamanda esnaf ve sanatkarımızın işlerini büyütmesindeki en büyük sıkıntı vergi, banka borçlarıydı, yüksek faiz oranlarıydı. 2002 yılında yüzde 47 ile faiz kullanırken, bugün yüzde 4 ile faiz kullanmaktalar, hatta 1 yıldan daha uzun vadeli kredilerde yüzde 5 ile faiz kullanmaktalar."

Bakan Pekcan, esnaf ve sanatkarların sorunlarını tespit edip çözüm önerileri üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, bakanlık olarak esnaf ve sanatkar için atılacak her adımın takipçisi olmaya, ticari hayatta karşılaşılan sorunları hızla çözmeye devam edeceklerini aktardı.

- İhracata yönlendirme

Türkiye'nin hızla gelişmesi ve orta gelir seviyesinden yüksek gelirli ülkeler seviyesine ulaşması için katma değeri yüksek ihracatın artmasının önem kazandığına dikkati çeken Pekcan, bunun için sayıca daha çok işletmenin ihracatçı olması gerektiğini dile getirdi.

Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarların iç ticaretteki başarısını dış ticarete de yansıtmaları gerektiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu amaçla pazarlama, markalaşma ve ihracat kapasitesini artırma yönünde 'Esnaf ve Sanatkarlara Yönelik Pazarlama ve Markalaşma Projesi'ni başlatmış bulunuyoruz. Hedefimiz esnaf ve sanatkarın artık yerel olmaktan çıkıp artık e-ticaret imkanlarını da kullanarak ihracatçı olması. E-ticaret konusunda esnaf ve sanatkarlarımıza gerekli eğitimleri veriyoruz. Her bir esnaf ve sanatkarımızın işlerini daha fazla büyüterek, daha fazla dış ticaret camiasında yerini almasını bekliyoruz. İnşallah bu hedeflerimizde de başarılı olacak, özellikle İstanbul gibi dünyaya açık, turizmde önde gelen pek çok şehrimizde esnafımızı dünya pazarlarına açacağız."

İstanbul esnafının yaptığı çalışmalarla Türkiye'nin yüz akı olduğunu aktaran Pekcan, sözlerini, "Sayın Meclis Başkanımızın Belediye Başkanlığı döneminde bu katma değerin daha da artacağından hiç şüphemiz yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin başında icracı kimliği ile ön plana çıkan, esnafa her zaman hamilik yapan Sayın Binali Yıldırım'ın olacak olması da sizler için, Türkiye ekonomisi için önemli bir şans." diye tamamladı.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 21:57
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

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