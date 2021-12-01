Esnafa ne kadar destek verilecek? Esnaf destek paketi şartları neler?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan binlerce esnafa nefes aldıracak yeni destek paketlerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Stokçulara evelallah bu ülkeyi biz mezar edeceğiz. Stokçuluk bizim dinimizde haramdır, bunu yapamazsınız. Yapanlar varsa, bunun bedelini ödeyecekler." dedi.

Esnaf destek paketi şartları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yeni KOSGEB desteğini duyurdu. Erdoğan meclis kürsüsünde yapmış olduğu açıklamasında "58 ilde ve ilçelerde istihdam oluşturacak girişimcilere 7 puana kadar faiz desteği veriyoruz. Toplam tutarı 10 milyar lirayı bulan bu destekten diğer illerimizde yararlanabilecek. Uzun vadeli kredi imkanı ile üretim ve ihracata öncelik veren yatırımcıları destekliyoruz" diyerek iki yeni destek kredisi paketini açıkladı.

Esnafa ne kadar destek verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa yönelik destek paketi müjdesine şöyle devam etti: "Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik pakette 50 kişinin altında çalışanı olan firmalara istihdama kattıkları her bir kişi için 100 bin TL'ye kadar krediye erişim imkanı sağlıyoruz. İstihdam yapacak işletmelere faizsiz kredi imkanı sağlamış olacağız. Amacımız 50 bin yeni, istihdamın önünü açmaktır. İmalata dayalı ithal ikamesi destek paketinde uzun vadeli kredi imkanı oluşturarak üretime öncelik veren yatırımları destekliyoruz."