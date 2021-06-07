Esnafa hibe desteği ne zaman ödenecek?
Pandemi nedeniyle işi aksayan esnaflara yönelik düzenlenen hibe desteğine ilişkin araştırmalar yapılıyor. Esnafa hibe desteği ne zaman ödenecek? 3000 TL ve 5000 TL hibe desteği sorgulama sayfası haberimizde
Esnaf hibe desteğinin ödeneceği tarih merak ediliyor. Hibe desteği başvuruları 25 Mayıs tarihinde başladı ve 23 Haziran tarihine kadar devam edecek. 3-5 bin TL esnaf hibe desteği başvurusu yapanlar ise ödeme yapılacak tarihi araştırıyorlar. Peki esnaf hibe desteği ne zaman ödenecek 2021?
Esnafa hibe desteği ne zaman ödenecek?
Esnaf hibe desteği başvurusu e-Devlet üzerinden yapılıyor.TC kimlik numarasının son hanesi
0 olan vatandaşlar 25 Mayıs Salı,
2 olanlar 26 Mayıs Çarşamba,
4 olanlar 27 Mayıs Perşembe,
6 olanlar 28 Mayıs Cuma,
8 olanlar 29 Mayıs Cumartesi başvurularını gerçekleştirecek.
30 Mayıs-23 Haziran tarihlerinde ise tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.
Esnaf hibe desteği başvurularının bitmesi sonrasında değerlendirme süreci devamında ödeme yapılması bekleniyor.