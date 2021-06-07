Esnaf hibe desteğinin ödeneceği tarih merak ediliyor. Hibe desteği başvuruları 25 Mayıs tarihinde başladı ve 23 Haziran tarihine kadar devam edecek. 3-5 bin TL esnaf hibe desteği başvurusu yapanlar ise ödeme yapılacak tarihi araştırıyorlar. Peki esnaf hibe desteği ne zaman ödenecek 2021?

Esnafa hibe desteği ne zaman ödenecek?

Esnaf hibe desteği başvurusu e-Devlet üzerinden yapılıyor.TC kimlik numarasının son hanesi

0 olan vatandaşlar 25 Mayıs Salı,

2 olanlar 26 Mayıs Çarşamba,

4 olanlar 27 Mayıs Perşembe,

6 olanlar 28 Mayıs Cuma,

8 olanlar 29 Mayıs Cumartesi başvurularını gerçekleştirecek.

30 Mayıs-23 Haziran tarihlerinde ise tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.

Esnaf hibe desteği başvurularının bitmesi sonrasında değerlendirme süreci devamında ödeme yapılması bekleniyor.