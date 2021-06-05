Hibe desteğinin ne zaman ödeneceği başvuru işlemlerini tamamlayanlar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Hibe desteği başvuru süreci devam ederken başvuruların sona ereceği tarih merak ediliyor.

Esnafa hibe desteği başvuruları ne zaman sona erecek?

Esnafa 3000 TL ve 5000 TL hibe desteği başvuruları 25 Mayıs'ta başladı. Başvurular bir ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Tek seferde iki ayrı grup halinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefiyetini tesis eden esnaf ve gerçek kişi tacirler yararlanacak. Hibe desteği başvurusu 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59'da sona erecek.

3 bin TL'lik hibe desteğini kimler alabilecek?

Oyuncu ajansları, sürücü, gemici, dil, muhasebe kursları, kurs ve etüt merkezleri, yazılım ve bilgisayar dersi veren kurslar, mankenlik, modelistlik, stilistlik kurslarının faaliyetleri, özel kreşler, çocuk kulüpleri, tiyatro dekor ve malzemelerinin kiralanması, dikiş, nakış, güzellik, kuaförlük, berberlik kurslarının faaliyetleri, kendi hesabına çalışan valeler, hamallık hizmetleri, yazar, bestekâr, heykeltıraş, ressam, karikatürcü, gravürcü, ebru sanatçısı, pizzacılar, tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla şekerleme perakende ticareti yapanlar, reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık faaliyetleri, ayakkabı boyama hizmetleri, dondurma imalatı, lokaller (alkollüalkolsüz), dondurmacılar, fotoğrafçılar, çorbacılar, fast-food'lar vb.

5 bin TL hibe desteğini kimler alabilir?

Tez, yazım büroları, dans pistleri, diskotekler, nikah salonları, kaplıca, spa merkezleri, atış poligonları, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, sinemalar, düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi, plaj alanlarının işletilmesi, fayton ve bisikletle yolcu taşımacılığı, hamam, sauna gibi yerlerin faaliyetleri, zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum gibi yerler, form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri, eğlence parkları, spor tesislerinin işletilmesi, bilardo salonlarının faaliyetleri, öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonlar ve odası kiralanan evlerde yapılan konaklama faaliyetleri, büro destek hizmetleri, bar, meyhane ve birahanelerde içecek sunum faaliyetleri vb.