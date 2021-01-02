Esnafa çifte destek

Ticaret Bakanlığının destek paketine yönelik hazırladığı bilgilere göre, gelir kaybı ile kira desteğine ticari kazancı basit usulde vergilenenler, esas faaliyeti açıklanan ekonomik faaliyetlerden olan gerçek kişi vergi mükellefleri ile gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı esnaf ve sanatkarlar başvurabilecek. Vergi kayıtlarında yer alan esas faaliyet konusu itibarıyla söz konusu şartlardan herhangi birini taşıyan ve 14 Aralık 2020’den önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirenler desteğe başvuru yapabilecek. Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabilecek. Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak.

Desteklere başvuru

Destek başvuruları elektronik ortamda www. turkiye.gov.tr adresindeki Ticaret Bakanlığı hizmetleri altında yer alan, “Gelir Kaybı Desteği Başvurusu” ve “Kira Desteği Başvurusu” bağlantılarından yapılacak. Destek başvuruları 8 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek. T.C. Kimlik Numarasının son hanesi ‘0’ olan vatandaşlar 30 Aralık 2020 Çarşamba, ‘2’ olan vatandaşlar 31 Aralık 2020 Perşembe, ‘4’ olan vatandaşlar 1 Ocak 2021 Cuma günü başvururken, ‘6’ olan vatandaşlar 2 Ocak 2021 Cumartesi, ‘8’ olan vatandaşlar 3 Ocak 2021 Pazar günü başvurabilecek. 4-8 Ocak arasında da tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. Başvuruların durumu ve sonuçları hakkında bilgi ise www.turkiye.gov.tr adresinden alınabilecek.