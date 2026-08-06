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NATO Zirvesi'nde gündem olmuştu! Ankara kedileri 27 ülkeden canlı izleniyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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NATO Zirvesi'nde gündem olmuştu! Ankara kedileri 27 ülkeden canlı izleniyor

Ankara Kedisini Koruma, Yaşatma ve Tanıtma Merkezi'nde canlı yayınlanan safkan Ankara kedilerinin doğal yaşamı, bir haftada dünya genelinde 736 bin 500 kişi tarafından izlendi. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Ankara'da NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaptık. Ankara kültürünü göstermek açısından yabancı heyetlere Ankara kedimizi tanıttık. Onlardan gelen 'nasıl bir ortamda yaşıyorlar' talepleri üzerine, biz de zaten kafeslerinde doğal hayatlarını yaşıyorlar bunu meraklılarına açalım istedik" dedi.

#1
Foto - NATO Zirvesi'nde gündem olmuştu! Ankara kedileri 27 ülkeden canlı izleniyor

Ankara Kedisini Koruma, Yaşatma ve Tanıtma Merkezi'nde, Ankara kedilerinin özel bakım ve üreme faaliyetleriyle safkan ırkın devamlılığı için çalışmalar sürdürülürken kedilerin doğal yaşamı 7/24 canlı yayınlanıyor.

#2
Foto - NATO Zirvesi'nde gündem olmuştu! Ankara kedileri 27 ülkeden canlı izleniyor

Pursaklar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Ankara Kedisini Koruma, Yaşatma ve Tanıtma Merkezi'nde, Dünya Kedi Federasyonu tarafından onaylı safkan Ankara kedileri, özel bakım uygulanarak korunuyor.

#3
Foto - NATO Zirvesi'nde gündem olmuştu! Ankara kedileri 27 ülkeden canlı izleniyor

Avrupa'da "Angora" kedisi olarak bilinen, kendine has özellikler barındıran Ankara kedisi, en eski uzun tüylü kedi ırklarından biri olarak tanımlanıyor.

#4
Foto - NATO Zirvesi'nde gündem olmuştu! Ankara kedileri 27 ülkeden canlı izleniyor

Nesli tükenme tehlikesi altında olan, tüylerinin uzunluğu ve parlaklığıyla dikkati çeken Ankara kedisi, burada koruma altında tutuluyor.

#5
Foto - NATO Zirvesi'nde gündem olmuştu! Ankara kedileri 27 ülkeden canlı izleniyor

Yaklaşık 2 bin metrekare alan üzerinde kurulu ve 7 bölümden oluşan merkezde yaşamını sürdüren Ankara kedilerinin doğal halleri, 8 farklı kamera ile avlu, yatakhane, dinlenme alanı ve yemekhane adı verilen alanlarında "https://seyret.pursaklar.bel.tr" adresinden, günün her saatinde canlı olarak izlenebiliyor.

#6
Foto - NATO Zirvesi'nde gündem olmuştu! Ankara kedileri 27 ülkeden canlı izleniyor

Kedilerin, dinlenme alanlarında uyurkenki halleri, yemekhanede yemek yedikleri anlar, avluda gezdikleri görüntüleri dünyayla buluşuyor.

#7
Foto - NATO Zirvesi'nde gündem olmuştu! Ankara kedileri 27 ülkeden canlı izleniyor

BİR HAFTADA 736 BİN 500'Ü AŞKIN İZLEYİCİ Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yaptığı açıklamada, Ankara kedilerinin farkındalığını artırmak ve neslini devam ettirmek için bu tesisi kurduklarını anlattı. Burayı "Kedi Evi" olarak isimlendirdiklerini belirten Çetin, kedilerin görüntülerini 7/24 belediyenin internet adresinden canlı yayınladıklarını söyledi.

#8
Foto - NATO Zirvesi'nde gündem olmuştu! Ankara kedileri 27 ülkeden canlı izleniyor

Çetin, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında tanıtılan Ankara kedisine gelen olumlu tepkiler üzerine bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

#9
Foto - NATO Zirvesi'nde gündem olmuştu! Ankara kedileri 27 ülkeden canlı izleniyor

"Geçen ay Ankara'da NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaptık. Ankara kültürünü göstermek açısından yabancı heyetlere Ankara kedimizi tanıttık. Onlardan gelen 'nasıl bir ortamda yaşıyorlar' talepleri üzerine, biz de zaten kafeslerinde doğal hayatlarını yaşıyorlar bunu meraklılarına açalım istedik. Kafeslerimizin içine kameralar yerleştirerek, bunu 7/24 insanların izlemesine sunduk."

#10
Foto - NATO Zirvesi'nde gündem olmuştu! Ankara kedileri 27 ülkeden canlı izleniyor

Kedilerin doğal yaşam anlarının Dünya genelinde izlenme sayılarına ilişkin bilgi veren Çetin, "Bir haftada 736 bin 500 kişi izledi. Hala da izleyenler vardır şu an. 27 ayrı ülkeden izleyenler var. Türkiye'nin bütün şehirleri elbette izliyor ama 27 çeşit ülkeden de burayı takip eden izleyenler oldu. Ülkemizi, Ankara'mızı, böyle güzel bir faaliyetle tanıtmak da bizi inanılmaz memnun etti." diye konuştu.

#11
Foto - NATO Zirvesi'nde gündem olmuştu! Ankara kedileri 27 ülkeden canlı izleniyor

Ankara kedilerinin doğal yaşamından kareler…

#12
Foto - NATO Zirvesi'nde gündem olmuştu! Ankara kedileri 27 ülkeden canlı izleniyor

Ankara kedilerinin doğal yaşamından kareler…

#13
Foto - NATO Zirvesi'nde gündem olmuştu! Ankara kedileri 27 ülkeden canlı izleniyor

Ankara kedilerinin doğal yaşamından kareler…

#14
Foto - NATO Zirvesi'nde gündem olmuştu! Ankara kedileri 27 ülkeden canlı izleniyor

Ankara kedilerinin doğal yaşamından kareler…

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