NATO Zirvesi'nde gündem olmuştu! Ankara kedileri 27 ülkeden canlı izleniyor

Kedilerin doğal yaşam anlarının Dünya genelinde izlenme sayılarına ilişkin bilgi veren Çetin, "Bir haftada 736 bin 500 kişi izledi. Hala da izleyenler vardır şu an. 27 ayrı ülkeden izleyenler var. Türkiye'nin bütün şehirleri elbette izliyor ama 27 çeşit ülkeden de burayı takip eden izleyenler oldu. Ülkemizi, Ankara'mızı, böyle güzel bir faaliyetle tanıtmak da bizi inanılmaz memnun etti." diye konuştu.