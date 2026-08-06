NATO Zirvesi'nde gündem olmuştu! Ankara kedileri 27 ülkeden canlı izleniyor
Ankara Kedisini Koruma, Yaşatma ve Tanıtma Merkezi'nde canlı yayınlanan safkan Ankara kedilerinin doğal yaşamı, bir haftada dünya genelinde 736 bin 500 kişi tarafından izlendi. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Ankara'da NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaptık. Ankara kültürünü göstermek açısından yabancı heyetlere Ankara kedimizi tanıttık. Onlardan gelen 'nasıl bir ortamda yaşıyorlar' talepleri üzerine, biz de zaten kafeslerinde doğal hayatlarını yaşıyorlar bunu meraklılarına açalım istedik" dedi.