Esnafa avantajlı yakıt Akaryakıt şirketi Aytemiz, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile imzaladığı anlaşmayla birliğe bağlı esnaf odalarının üyelerine avantajlı yakıt alım fırsatı sunacağını duyurdu.

Akaryakıt şirketi Aytemiz, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile imzaladığı anlaşmayla birliğe bağlı esnaf odalarının üyelerine avantajlı yakıt alım fırsatı sunacağını duyurdu.

Akaryakıt şirketi Aytemiz, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyelerine, yakıt alımında avantajlar sunacak.

Sözleşme kapsamında, Bursa’da yer alan Aytemiz Aman Petrol istasyonundan Aytemiz Kart’larını alan üyeler, anlaşmalı istasyonlardan bahsi geçen kart ile yapacakları yakıt alımlarında şirketin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) bildirdiği tavan fiyatlar üzerinden benzin ve motorinde avantajlı yakıt alımı yapabilecek.

Açıklamaya göre avantajlı fiyatlardan yararlanmak isteyen üyelerin ONAY yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra kart üzerinde yer alan 16 haneli kart numarasını, ad ve soyadlarını aralarında birer boşluk bırakıp 8869’a kısa mesaj olarak göndererek kartlarını aktif hale getirmeleri yeterli olacak.

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