Esnaf, yerel işletmeci olmaktan çıkacak

Bakan Pekcan konuşmasında, TESK Başkanı Bendevi Palandöken ile gerek İstişare Kurulu toplantılarında gerek diğer organizasyonlardaki görüşmelerinde, esnafın taleplerini, önerilerini, şikayetlerini aldıklarını, bakanlık olarak esnafın taleplerinin takipçisi olduklarını belirtti. Pekcan, “güçlü esnaf, güçlü ekonomi” hedefi doğrultusunda birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini, geçirmeye de devam ettiklerini belirterek, “Amacımız, esnaf, sanatkarımızın yerel işletme olmaktan çıkarak, e-ticaret imkanlarını kullanarak dünyaya açılmasına, ürünlerini dünyaya tanıtmasına, pazarlamasına ve satışını yapabilmesine destek olmak” ifadesini kullandı.

Esnafa bu dönemde birçok devlet desteğinin sağlandığına işaret eden Palandöken, destekleyici yardımların daha da artması, esnafın kaldıramayacağı yüklerin ise azaltılması gerektiğini belirtti.