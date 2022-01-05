Esnaf ve sanatkârlara faiz indirimli kredi desteği

Söz konusu faiz indirimi, kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar için yüzde 100 olarak uygulanacak. Halkbank tarafından esnaf ve sanatkârlara kredi kullandırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Türkiye ve KKTC’de esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla faiz indirimli kredi imkanı sunuluyor. Geçmiş yıllarda alınan kararlar kapsamında Halkbank tarafından, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yıllarına devreden krediler ile 1 Ocak 2022-31 Aralık 2024 döneminde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK’ler kefaletiyle veya kefaleti olmaksızın Bankaca doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredilere, 1 Ocak 2022-31 Aralık 2024 tarihlerinde geçerli yüzde 50 faiz indirimi uygulayacak. Söz konusu faiz indirimi, TESKOMB’a bağlı bölge birliklerine ortak olmayan ESKKK’ler kefaletiyle geçmiş yıllarda yayımlanmış Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda kullandırılan ve bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yıllarına devreden krediler için de geçerli olacak.

Geleneksel işlerdeki esnafa yüzde 100 faiz indirimi

Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Bakanlıkça kabul edilenler) faaliyet gösteren ve “Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi” sahibi esnaf ve sanatkârlara ise aynı dönemler için yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.