Esnaf ve sanatkârlar odaları ve STK’ların kadın başkanları bir araya geliyor: “Ahiyiz Aileyiz Buluşması”

Kamuoyunda esnaf ve sanatkârlara yönelik gerçekleştirdiği ses getiren faaliyetlerle tanınan Dünya Esnaf ve Sanatkârlar Derneği ile Ahi Enstitüsü, toplumsal dayanışmayı ve yerel kalkınmayı güçlendirecek büyük bir hamleye imza atıyor. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve tam dokuz ay sürecek olan "Anadolu’nun Ahisiyiz" projesi, 1 Ağustos 2026 tarihi itibariyle resmen start alıyor. Stratejik bir öneme sahip olan proje; ahilik kültürünün geliştirilmesi üst başlığında; toplumsal dayanışma ve kalkınmanın desteklenmesi, istihdamın artırılması, esnafın kronik sorunlarının belirlenmesi, ailenin korunması ve tarihi-kültürel değerlerin geleceğe aktarılması gibi çok yönlü hedefleri barındırıyor. Proje kapsamında geniş kapsamlı bir kamuoyu araştırması yapılarak esnaf ve sanatkârların ekonomik sorunları raporlaştırılacak ve vergi uygulamaları gibi temel beklentiler masaya yatırılacak.

ESNAFIN EN BÜYÜK MORALİ: 2026 YILI DÜNYA AHİLERİ ÖDÜLLERİ

Projenin en prestijli ayaklarından birini, bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan "2026 Yılı Dünya Ahileri Ödülleri" oluşturuyor. Esnaf ve sanatkârlar için büyük bir motivasyon kaynağı haline gelen ödüller, bu yıl tam 6 farklı kategoride sahiplerini bulacak. Ödül takdim edilecek kategoriler ise şu şekilde belirlendi:

• Unutulmaya Yüz Tutmuş Meslekler

• 3’üncü Nesil Mesleği Sürdürenler

• Mesleğini Sanatla Buluşturanlar

• Başarı Hikayeleri

• Medya, Tanıtım ve Aktivite

• Afetin Esnafları

Ödül almaya hak kazanan isimlerin çıraklıktan ustalığa uzanan ilham verici hikayeleri, çekilecek özel kısa filmlerle ölümsüzleştirilecek.

BAŞVURU VE ADAY GÖSTERME SÜRECİ BAŞLADI

Dünya Ahileri Ödülleri için şahsen başvuru yapılabileceği gibi, kriterlere uyan ustalar ve esnaflar başkaları tarafından da aday gösterilebilecek. Ödül değerlendirme komisyonuna sunulmak üzere; aday gösterilen kategorinin belirtildiği bir öz geçmiş, mesleki deneyimi içeren kısa bir bilgi notu ve yatay formatta çekilmiş 1920x1080 piksel (Full HD veya 4K çözünürlükte, 16:9 en-boy oranına sahip) MP4 formatındaki tanıtım videosunun [email protected] e-posta adresine gönderilmesi gerekiyor.

KADIN ESNAF BAŞKANLARI "AHİYİZ, AİLEYİZ" BULUŞMASINDA BULUŞUYOR

Toplumsal yapının ve ticari hayatın en önemli dinamiklerinden biri olan kadın esnaf liderleri, proje kapsamında ikincisi düzenlenecek olan geleneksel "Ahiyiz, Aileyiz Buluşması-2" organizasyonunda buluşuyor. Ankara’da veya belirlenecek başka bir ilde fiziki olarak gerçekleştirilecek bu zirve; esnaf ve sanatkâr odaları ile esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatiflerinin kadın başkanlarını tek bir çatı altında toplayacak.

Zirvede kadın başkanlar, esnaf teşkilatlarına ve toplumsal hayata yön verecek şu 7 kritik başlık altında görüş, tespit ve çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşacak:

Ekonomik Beklentiler: Kadın esnaf başkanlarının üretim, istihdam, finans ve sosyal güvenlik politikaları karşısındaki beklentileri.

Ailenin Korunması: Kadın esnaf başkanlarının ailenin korunması ve güçlendirilmesindeki koruyucu rolü.

Şiddetle Mücadele: Kadın esnaf başkanlarının kadına karşı şiddetin önlenmesindeki misyonu.

Gençliğin Korunması: Çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklara karşı korunmasında kadın başkanların tespit ve önerileri.

Kültürel Dönüşüm: Ahilik kültürünün geliştirilmesi ve güncellenmesindeki yeni arayışlar.

Mesleki Eğitim: Kadın esnaf başkanlarının bakışıyla mesleki eğitim ve usta-çırak ilişkisi.

Etkili İletişim: Kadın esnaf başkanları açısından medya, sosyal medya yönetimi ve toplum önünde söz söyleme gibi etkili iletişim teknikleri.

Buluşma kapsamında yapılacak tüm konuşmalar titizlikle deşifre edilecek ve organizasyonun ardından karar vericilere rehberlik edecek kapsamlı bir "Stratejik Rapor" olarak yayınlanacak.

DİJİTAL DÜNYADA ÇÖZÜM ARAYIŞI: 3 BÜYÜK ÇEVRİMİÇİ TOPLANTI

"Anadolu’nun Ahisiyiz" projesi, dijital platformlarda düzenlenecek etkinliklerle de esnafın nabzını tutmaya devam edecek. Esnaf ve sanatkârların toplumsal ve yapısal sorunlarına ışık tutmak amacıyla alanında uzman isimlerin katılımıyla 3 önemli çevrimiçi (online) toplantı organize edilecek. Tartışılacak hayati konular ise şunlar:

Mali Beklentiler: Vergi uygulamaları açısından esnaf ve sanatkârların beklentileri.

İstihdam ve Eğitim: Esnaf ve sanatkârların istihdamın artırılmasında ve mesleki eğitimde yeni arayışları.

Finansal Zorluklar: Esnaf ve sanatkârların finansmana ulaşmasında yaşadığı zorluklar ve somut çözüm önerileri. Tıpkı fiziki buluşmalarda olduğu gibi, bu çevrimiçi dijital oturumların çıktıları da deşifre edilerek sürecin sonunda kurumsal birer stratejik rapor halinde kamuoyunun ve ilgili bakanlıkların istifadesine sunulacak.