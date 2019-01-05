0553 313 94 23

Esnaf ve KOBİ’ler de kalıcı tedbir bekliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın KOBİ'lere yönelik verdiği "paket" müjdesi esnaf ve KOBİ'leri sevindirirken, her iki taraf da kalıcı tedbirler alınmasını istiyor.

05 Ocak 2019 Cumartesi 09:54
Esnaf ve KOBİ’ler de kalıcı tedbir bekliyor

 Ekonomi Servisi 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Bu ay içinde, esnafımız ve imalat sanayimiz başta olmak üzere KOBİ’lerimiz için maliyetini daha da düşürdüğümüz bir paket açıklayacağız” müjdesi esnaf ve KOBİ işletmelerini ümitlendirdi. Her iki kesim de rahatlamak için kalıcı tedbirler alınmasını istiyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2 milyona yakın esnaf ve sanatkarın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın üzerinde çalışıldığını açıkladığı yeni destek paketini beklediğini söyledi.

Palandöken, perakende sektörünü düzenleyen yasanın güncellenmesi ve Bağ-Kur’lunun prim gün sayısının 7 bin 200 güne düşürülmesi başta olmak üzere birçok konuda iyileştirme istediklerini ifade etti.

2 milyona yakın esnaf ve sanatkarın büyük bir heyecanla Bakan Albayrak’ın açıklanacağını duyurduğu yeni destek paketini beklediğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

İş yeri kiralarında stopaj uygulamasının kaldırılması, çıraklıkta geçen sürelerin emekliliğe sayılması, sıfır faizli can suyu kredisi verilmesi, sicil affı çıkarılması ve korsan taşımacılıkla mücadele gibi önemli konuların bu pakete girmesini bekliyoruz.” 

ÖTV ve KDV indirimi

Palandöken, “ÖTV ve KDV indirimlerinin yeni yılda 3 ay uzatılması sevindirici ancak ticari araçların yenilenmesi için yeterli değil” ifadesini kullandı. Palandöken, “Şu anda döviz kurlarının düşüş eğilimine geçtiği dönemde ticari araçlardaki KDV indirimleri, taksileri de kapsayacak şekilde haziran sonuna kadar uzatılmalı” talebinde bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 09:54
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken
  3. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Poşet tüketimi yüzde 50 azaldı
    1. Poşet tüketimi yüzde 50 azaldı
    2. Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    3. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel..
    4. Esnaf ve KOBİ’ler de kalıcı tedbir..
    5. "Annenin sadakatsiz davranışı velayete..
    6. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    7. İhracatta tarihi rekor 168 milyar..
    8. SGK prim borçlarında son ödeme tarihi..
    9. Bizzat Sisi açıkladı: İsrail ile..
    10. Rus denizciler kaçırıldı
    11. Sözleşmelerde 48 ay sinyali
    12. Tamamen aile odaklı! Banu Evleri..
    13. Anahtar teslimlerinde rekor kırılacak
    14. 2019’a zamsız girildi… Yeter ki seç,..
    15. Hain plan ortaya çıktı! İlçeyi..
    16. Gözler Emlak Konut’ta
    17. Günün âyet ve hadisi
    18. ABD savaş gemisini bombalamıştı.....
    19. Yavrularını alevler arasında sanan..
    20. Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı!..
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Abdullah Gül'ün kuracağı partiye mi katılacak? İddiaların hedefindeki vekil kayıplara karıştı
    Abdullah Gül'ün kuracağı partiye mi katılacak? İddiaların hedefindeki vekil kayıplara karıştı
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!