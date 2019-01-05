Esnaf ve KOBİ’ler de kalıcı tedbir bekliyor

Ekonomi Servisi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Bu ay içinde, esnafımız ve imalat sanayimiz başta olmak üzere KOBİ’lerimiz için maliyetini daha da düşürdüğümüz bir paket açıklayacağız” müjdesi esnaf ve KOBİ işletmelerini ümitlendirdi. Her iki kesim de rahatlamak için kalıcı tedbirler alınmasını istiyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2 milyona yakın esnaf ve sanatkarın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın üzerinde çalışıldığını açıkladığı yeni destek paketini beklediğini söyledi.

Palandöken, perakende sektörünü düzenleyen yasanın güncellenmesi ve Bağ-Kur’lunun prim gün sayısının 7 bin 200 güne düşürülmesi başta olmak üzere birçok konuda iyileştirme istediklerini ifade etti.

2 milyona yakın esnaf ve sanatkarın büyük bir heyecanla Bakan Albayrak’ın açıklanacağını duyurduğu yeni destek paketini beklediğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

“İş yeri kiralarında stopaj uygulamasının kaldırılması, çıraklıkta geçen sürelerin emekliliğe sayılması, sıfır faizli can suyu kredisi verilmesi, sicil affı çıkarılması ve korsan taşımacılıkla mücadele gibi önemli konuların bu pakete girmesini bekliyoruz.”

ÖTV ve KDV indirimi

Palandöken, “ÖTV ve KDV indirimlerinin yeni yılda 3 ay uzatılması sevindirici ancak ticari araçların yenilenmesi için yeterli değil” ifadesini kullandı. Palandöken, “Şu anda döviz kurlarının düşüş eğilimine geçtiği dönemde ticari araçlardaki KDV indirimleri, taksileri de kapsayacak şekilde haziran sonuna kadar uzatılmalı” talebinde bulundu.