Esnaf odası değil, dövüş kulübü mübarek!
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın (İTEO) 5 adaylı başkanlık seçimi gergin başladı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurul öncesinde adaylardan Yahya Uğur ile mevcut başkan Eyup Aksu'nun taraftarları arasında yumruk yumruğa kavga çıktı.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın (İTEO) 5 adaylı başkanlık seçimi gergin başladı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurul öncesinde adaylardan Yahya Uğur ile mevcut başkan Eyup Aksu'nun taraftarları arasında yumruk yumruğa kavga çıktı.
Çevik kuvvet müdahale etti
Çevik kuvvet ekiplerinin devreye girmesinin ardından arbedenin sona ermesiyle üyeler, genel kurul için salona alındı.
Beş adayın ortak teklifi ile Divan Başkanlığı'na İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Vekili ve Arnavutköy Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Engin Türkmen seçildi. Adaylardan Aksu'nun faaliyet raporunu okuması sırasında tekrar tartışma ve arbede yaşanırken Divan Başkanı Türkmen, güvenlik güçlerini salona davet etti.