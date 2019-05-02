Esnaf Odası Başkanı Çalım, kadın kuaförleriyle bir araya geldi

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetim kurulu Başkanı Ahmet Çalım, Kuşadası’nda hizmet veren kadın kuaförleriyle bir araya geldi.

Kuşadası Soğucak Mahallesi’nde gerçekleşen toplantıya Kuşadası’nda faaliyet gösteren Esnaf odası üyesi birçok kadın kuaförü katıldı.

Toplantıda, Sektörle ilgili sorunların ele alınıp, çözüm önerilerinin tartışıldığı toplantıda konuşan Başkan Çalım “İlçemizde odamıza kayıtlı 88 adet kadın kuaförü işletmesi var. Bu işletmelerin irili ufaklı çeşitli sorunları var. Bizlerin bu toplantıyı yapmamızın nedeni, bu sorunların çözümlerini yerine getirmek ve sektörün ilçemizde daha da güçlenmesini sağlamak. Birçok sektörde olduğu gibi kadın kuaförlerinde de kayıt dışı çalışan iş yerleri mevcut. Kayıt dışı bu tür yerlerin hem esnafımıza hem de ilçe ekonomisine büyük zararı oluyor. Bu yerlerin, yetkili diğer mercilerle birlikte önüne geçip, ya kayıt altına almak, ya da olmuyorsa kapatılmalarını sağlamak istiyoruz. Ayrıca sektörlerdeki birlik ve beraberliklerin daha iyi sağlanması aynı zamanda sektörel sorunların daha da çabuk aşılması için ilk olarak kadın kuaförleri ile başlayarak gönüllü meslek temsil komitelerini oluşturacağız” dedi.

Toplantı sonrasında yapılan görüşmelerin ardından Kadın kuaförleri temsil komitesinde Seval Karabulutoğlu, Turhan Orhan Bölük, Fethi Açıkgöz, Bülent Yener, Refik Zeybek ve Akın Akıncı görev aldı.