0553 313 94 23

Esnaf Odası Başkanı Çalım, kadın kuaförleriyle bir araya geldi

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetim kurulu Başkanı Ahmet Çalım, Kuşadası’nda hizmet veren kadın kuaförleriyle bir araya geldi.

02 Mayıs 2019 Perşembe 19:31
Esnaf Odası Başkanı Çalım, kadın kuaförleriyle bir araya geldi

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetim kurulu Başkanı Ahmet Çalım, Kuşadası’nda hizmet veren kadın kuaförleriyle bir araya geldi.


Kuşadası Soğucak Mahallesi’nde gerçekleşen toplantıya Kuşadası’nda faaliyet gösteren Esnaf odası üyesi birçok kadın kuaförü katıldı.


Toplantıda, Sektörle ilgili sorunların ele alınıp, çözüm önerilerinin tartışıldığı toplantıda konuşan Başkan Çalım “İlçemizde odamıza kayıtlı 88 adet kadın kuaförü işletmesi var. Bu işletmelerin irili ufaklı çeşitli sorunları var. Bizlerin bu toplantıyı yapmamızın nedeni, bu sorunların çözümlerini yerine getirmek ve sektörün ilçemizde daha da güçlenmesini sağlamak. Birçok sektörde olduğu gibi kadın kuaförlerinde de kayıt dışı çalışan iş yerleri mevcut. Kayıt dışı bu tür yerlerin hem esnafımıza hem de ilçe ekonomisine büyük zararı oluyor. Bu yerlerin, yetkili diğer mercilerle birlikte önüne geçip, ya kayıt altına almak, ya da olmuyorsa kapatılmalarını sağlamak istiyoruz. Ayrıca sektörlerdeki birlik ve beraberliklerin daha iyi sağlanması aynı zamanda sektörel sorunların daha da çabuk aşılması için ilk olarak kadın kuaförleri ile başlayarak gönüllü meslek temsil komitelerini oluşturacağız” dedi.


Toplantı sonrasında yapılan görüşmelerin ardından Kadın kuaförleri temsil komitesinde Seval Karabulutoğlu, Turhan Orhan Bölük, Fethi Açıkgöz, Bülent Yener, Refik Zeybek ve Akın Akıncı görev aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 19:31
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK'ya darbe! Gri kategorideki terörist öldürüldü
    1. PKK'ya darbe! Gri kategorideki..
    2. Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
    3. Siirt’te elektrik akımına kapılan adam..
    4. Batman'da kuvvetli rüzgar çatıları..
    5. Balkonda tutuşan çekyat paniğe neden..
    6. HDP'li vekilin "Devletiniz" sözüne..
    7. İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik..
    8. Dere coştu, inekler suda kayboldu
    9. Okul Sporları Gençler Türkiye Boks..
    10. Aydın'da parkta fenalaşan lise..
    11. Dünya Yakın Savunma Federasyonu..
    12. Hakkari'de mühimmat ele geçirildi
    13. Ürdün ve İspanya Dışişleri Bakanları..
    14. Maduro askerlerle yürüyerek gövde..
    15. Ahmet Davutoğlu kurtarmıştı! Şoke eden..
    16. "İran'ın petrol piyasasından silinmesi..
    17. “Okuma çemberim, kitaplar her şeyim”..
    18. "Bauhaus100" sergisi
    19. Yusuf Yazıcı'nın bordo-mavi arabasıyla..
    20. Anayasa Mahkemesi gazetecilerin..
    21. Maduro güçlerinden darbeci muhalif..
    22. Hatayspor, Boluspor maçının..
    23. Avrupa borsaları günü Almanya hariç..
    24. Kara Havacılık Komutanlığı darbe..
    25. ABD ve Rusya'dan kritik Venezuela kararı
    26. Batman’da kuvvetli fırtına çatıları..
    27. Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuruda..
    28. Genç kıza tecavüz iddiasının zanlıları..
    29. Çocuk istismarıyla ilgili skandal..
    30. GÜNCELLEME - "Çocuğa cinsel istismar"ı..
    AK Parti'den Birleşik Arap Emirlikleri çıkışı: Türkiye'ye taşınıyor, paniğe kapıldılar
    AK Parti'den Birleşik Arap Emirlikleri çıkışı: Türkiye'ye taşınıyor, paniğe kapıldılar
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia: Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Listede Abdullah Gül yok
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia: Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Listede Abdullah Gül yok

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
    “Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweet vardı...”
    “Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweet vardı...”